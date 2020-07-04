Паэт: желание EKRE превратить Эстонию в балтийскую Швейцарию вызывает сомнения

"Я хочу, чтобы Эстония была балтийской Эстонией, - написал Паэт в субботу в социальных сетях. - Швейцария, кстати, не входит ни в НАТО, ни в Европейский Союз. В Швейцарии четыре государственных языка, есть там и прочие особенности. Так что попытка поставить себе в пример другие страны — это скользкая дорожка, это еще и недооценка как собственного государства, так и своего народа».