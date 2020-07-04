Паэт: желание EKRE превратить Эстонию в балтийскую Швейцарию вызывает сомнения

Желание нового председателя EKRE Мартина Хельме превратить Эстонию в балтийскую Швейцарию вызывает сомнение хотя бы уже потому, что в Швейцарии четыре государственных языка, заметил евродепутат от Эстонии, реформист Урмас Паэт.
Бывший министр иностранных дел Эстонии Паэт таким образом прокомментировал заявление, с которым Мартин Хельме выступил в субботу на съезде EKRE.
"Я хочу, чтобы Эстония была балтийской Эстонией, - написал Паэт в субботу в социальных сетях. - Швейцария, кстати, не входит ни в НАТО, ни в Европейский Союз. В Швейцарии четыре государственных языка, есть там и прочие особенности. Так что попытка поставить себе в пример другие страны — это скользкая дорожка, это еще и недооценка как собственного государства, так и своего народа».
«Я хочу, чтобы Эстония стала своего рода Швейцарией региона Балтийского моря. Мудрой. Трудолюбивой. Высокотехнологичной. Свободной. Безопасной. Морально чистой. С прекрасной природой. Своенравной. Уверенным в себе, богатым и суверенным государством. Забудьте мечту о новой Северной стране. Политическую парадигму Северных стран, их общественную модель следует воспринимать как предостережение, а не как пример для подражания», - сказал Хельме в своем выступлении на съезде партии.