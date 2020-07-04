Фото ⟩ Американские автомобили сегодня заполонили дороги Эстонии

Основную работу по написанию декларации проделал Томас Джефферсон, впоследствии третий президент Соединенных Штатов. 1 июля 1776 г. текст декларации был представлен конгрессу на обсуждение, и 4 июля 1776 года — утвержден конгрессом и подписан президентом конгресса Джоном Хенкоком и секретарем Чарльзом Томсоном. В декларации можно выделить три части: первая гласит о том, что все люди по своему происхождению равны и обладают равными правами (на жизнь, на свободу, на достижение счастья и др.); вторая часть содержит перечень злоупотреблений английской короны по отношению к колониям; третья часть объявляет о разрыве политической связи между колониями и метрополией, каждая колония признается самостоятельным независимым государством («state»).