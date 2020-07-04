Фото ⟩ Американские автомобили сегодня заполонили дороги Эстонии

Любители американских автомобилей сегодня, 4 июля, собрались в Выру на площади Вабадухе, чтобы вместе отметить День независимости США. На место прибыли несколько десятков новых и старых автомобилей, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Необычные машины собрались для того, чтобы торжественным кортежем поехать из Выру в Эстонский дорожный музей.
К кортежу присоединился и Выруский клуб старой техники Vänt.
Декларация независимости США — исторический документ, в котором британские колонии в Северной Америке объявили независимость от Великобритании, принят единогласно Вторым Континентальным конгрессом 4 июля 1776 года в Филадельфии, штат Пенсильвания.
День принятия (но не подписания) Декларации независимости, 4 июля, празднуется в США как День независимости. Декларация стала первым официальным документом, в котором колонии именовались «Соединенными Штатами Америки».
Основную работу по написанию декларации проделал Томас Джефферсон, впоследствии третий президент Соединенных Штатов. 1 июля 1776 г. текст декларации был представлен конгрессу на обсуждение, и 4 июля 1776 года — утвержден конгрессом и подписан президентом конгресса Джоном Хенкоком и секретарем Чарльзом Томсоном. В декларации можно выделить три части: первая гласит о том, что все люди по своему происхождению равны и обладают равными правами (на жизнь, на свободу, на достижение счастья и др.); вторая часть содержит перечень злоупотреблений английской короны по отношению к колониям; третья часть объявляет о разрыве политической связи между колониями и метрополией, каждая колония признается самостоятельным независимым государством («state»).
К декларации присоединились тринадцать колоний: Джорджия, Каролина, Южная Каролина, Массачусетс, Мэриленд, Вирджиния, Пенсильвания, Делавэр, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Нью-Гемпшир, Род-Айленд и Коннектикут.
Делавэр известен как «Первый штат», поскольку 7 декабря 1787 года первым из 13 колоний ратифицировал Конституцию США.