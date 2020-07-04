"Самолет жены Медведева" нарушил запрет на вылет из России

На нарушение лайнером российского запрета на международные пассажирские авиаперевозки обратило внимание издание "МБХ Медиа". По его данным, в июне тот же бизнес-джет летал в Латвию и Германию, а также дважды на Кипр. Между тем, "Фонд борьбы с коррупцией" в конце 2019 года сообщал, что самолетом с номером M-SKSM пользуется Светлана Медведева. Ранее он принадлежал дочерней структуре ВТБ, а затем был продан офшорной компании, зарегистрированной в Белизе.