Сб, 4.07.2020
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  • Посткарантинный туризм: жители Эстонии рванули в латвийский аквапарк

Посткарантинный туризм: жители Эстонии рванули в латвийский аквапарк

ФОТО: akvaparks.lv

Латвийский парк водных аттракционов Livu akvaparks сегодня возобновляет работу в полном объеме, сообщила агентству BNS исполнительный директор ООО Akvaparks Велта Ласмане. По ее словам, треть посетителей аквапарка составляют гости из Эстонии.

В парке водных аттракционов будут открыты все комплексы, а также продлено время работы. Одновременно будет регулироваться поток посетителей в соответствии с правилами Кабинета министров Латвии о мерах по ограничению распространения Covid-19.

Как сообщила Ласмане, аквапарк возобновляет работу в полном объеме после 111 дней полного и частичного простоя.

С 20 июня в Livu akvaparks можно было посещать летний пляж, волновой бассейн и спа-комплекс, что составляет примерно 65% его общей площади и аттракционов в летний сезон.

В эти две недели больше всего посетителей было из Латвии (49%), посетители из Эстонии составили 30%, из Литвы - 14%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество местных посетителей уменьшилось на 15,5%, а число посетителей из Эстонии выросло в два раза.

Livu akvaparks открылся в конце 2003 года. Общая площадь комплекса составляет 18 тыс. кв. м, в том числе площадь летнего пляжа - 6 тыс. кв. м. В комплексе имеются 21 горка и 11 бассейнов. В строительство аквапарка было вложено 18 млн евро.

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