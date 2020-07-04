Посткарантинный туризм: жители Эстонии рванули в латвийский аквапарк

В парке водных аттракционов будут открыты все комплексы, а также продлено время работы. Одновременно будет регулироваться поток посетителей в соответствии с правилами Кабинета министров Латвии о мерах по ограничению распространения Covid-19.

Как сообщила Ласмане, аквапарк возобновляет работу в полном объеме после 111 дней полного и частичного простоя.

С 20 июня в Livu akvaparks можно было посещать летний пляж, волновой бассейн и спа-комплекс, что составляет примерно 65% его общей площади и аттракционов в летний сезон.

В эти две недели больше всего посетителей было из Латвии (49%), посетители из Эстонии составили 30%, из Литвы - 14%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество местных посетителей уменьшилось на 15,5%, а число посетителей из Эстонии выросло в два раза.