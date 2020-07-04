Путину пожаловались на мороженое «с символикой ЛГБТ». Теперь все обсуждают, как запретить дисперсию света в России

С чего все началось?

Вот что сказала Лахова:

Глава «Союза женщин России» Екатерина Лахова пожаловалась Путину, что мороженое «Радуга» приучает детей к флагу ЛГБТ.



Что вообще происходит, боже. pic.twitter.com/Vx3hPwpZoI — Рустем Адагамов (@adagamov) July 3, 2020

"У нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные - красивые цвета… с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют "Радуга". Поэтому это косвенно, но заставляет привыкать наших детей к тому… флагу, который вывешивался, в том числе, на данном посольстве (речь о радужном флаге, который вывесило посольства США в Москве - прим.ред.).

Поэтому очень хотелось, чтобы все-таки те ценности, которые мы пытались заложить в нашу конституцию, чтобы они были на контроле, было поручение", - высказалась Лахова.

Кстати, вот эта этикетка:

Помогите мне найти в четырехцветном мороженом "Радуга" ЛГБТ флаг, который состоит из 6 цветов🗿#ЛГБТ pic.twitter.com/U1XWSpmzL6 — 디마스타 (@dimasta_chas) July 3, 2020

Что ответил Путин?

Путин на обращение Лаховой ответил:

"Конечно, вы знаете, здесь же за каждым не уследишь, где какую этикетку кто придумал и так далее. Если есть основание полагать, что это пропаганда нетрадиционных для нас ценностей, то тогда просто без общественных организаций, которые разделяют официальную позицию российской власти, в том числе изложенную и в Конституции, и в наших законах, и в подзаконных актах, которые еще раньше были приняты,

нужно соответствующим образом, только не агрессивно, это самое главное, выстроить общественный контроль", - цитирует президента РФ "Медуза".

Что говорит компания-производитель?

На ажиотаж в публичном пространстве уже отреагировала и компания-производитель мороженого "Радуга". Вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов заявил, что цвет мороженого не имеет отношения к пропаганде ЛГБТ.

"Мы считаем, что радуга - это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества", - высказался Бениаминов, подчеркнув, что у мороженого четыре цвета радуги.

В то же время компания готова сменить этикетку, если это потребуется в принудительном порядке:

"Мы законопослушная компания. Если будет издан соответствующий акт исполнительной или законодательной властью страны - конечно же, мы подчинимся. Но на сегодня мы обладатели торгового знака с красивой этикеткой с нашим мороженым со словом "Радуга".

Безусловно, мы будем продолжать его производить, потому что мы считаем, что это символ радости", - слова Бениаминова приводит Esquire.

Но самое забавное, конечно, происходит в социальных сетях

Это кто там получается в Кремле засел? pic.twitter.com/ieKAWZ3xBn — Maxim Mironov (@mironov_fm) July 3, 2020

Россия для грустных и серых.#ЛГБТ

Пойду, оближу радугу 😝😜😛🏳️‍🌈 pic.twitter.com/mnAk22pBK2 — 🦆 Сон Медведева 🦆 (@MedvedevDream) July 3, 2020

Пс, ребят, контрабасом протащила вам радугу ) pic.twitter.com/9JDsVxwKrl — Elena 🍀 (@Elena_Schein) July 3, 2020