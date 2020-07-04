Сб, 4.07.2020
Статья Путина со сталинистской трактовкой истории, защищающая советскую империю, говорит о том, с какими целями глава РФ хочет проводить политику в ближайшем будущем. Марко Михкельсон
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Путину пожаловались на мороженое «с символикой ЛГБТ». Теперь все обсуждают, как запретить дисперсию света в России

ФОТО: Кадр из видео

В пятницу, 3 июля, глава Союза женщин России Екатерина Лахова пожаловалась президенту России Владимиру Путину на влияние мороженого "Радуга" на детей, заявив, что это пропаганда ЛГБТ. Президент РФ ответил. Соцсети тоже. И даже компания-производитель мороженого уже выступила с заявлением, пишет Rus.TVNET.

С чего все началось?

Вот что сказала Лахова:  

"У нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные - красивые цвета… с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют "Радуга". Поэтому это косвенно, но заставляет привыкать наших детей к тому… флагу, который вывешивался, в том числе, на данном посольстве (речь о радужном флаге, который вывесило посольства США в Москве - прим.ред.).

Поэтому очень хотелось, чтобы все-таки те ценности, которые мы пытались заложить в нашу конституцию, чтобы они были на контроле, было поручение", - высказалась Лахова.

Кстати, вот эта этикетка:

Что ответил Путин?

Путин на обращение Лаховой ответил:

"Конечно, вы знаете, здесь же за каждым не уследишь, где какую этикетку кто придумал и так далее. Если есть основание полагать, что это пропаганда нетрадиционных для нас ценностей, то тогда просто без общественных организаций, которые разделяют официальную позицию российской власти, в том числе изложенную и в Конституции, и в наших законах, и в подзаконных актах, которые еще раньше были приняты, 

нужно соответствующим образом, только не агрессивно, это самое главное, выстроить общественный контроль", - цитирует президента РФ "Медуза".

Что говорит компания-производитель?

На ажиотаж в публичном пространстве уже отреагировала и компания-производитель мороженого "Радуга". Вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов заявил, что цвет мороженого не имеет отношения к пропаганде ЛГБТ. 

"Мы считаем, что радуга - это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества", - высказался Бениаминов, подчеркнув, что у мороженого четыре цвета радуги.

В то же время компания готова сменить этикетку, если это потребуется в принудительном порядке:

"Мы законопослушная компания. Если будет издан соответствующий акт исполнительной или законодательной властью страны - конечно же, мы подчинимся. Но на сегодня мы обладатели торгового знака с красивой этикеткой с нашим мороженым со словом "Радуга". 

Безусловно, мы будем продолжать его производить, потому что мы считаем, что это символ радости", - слова Бениаминова приводит Esquire.

Но самое забавное, конечно, происходит в социальных сетях 

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