Фото и видео ⟩ Машина с пьяным водителем вылетела в кювет и приземлилась на крышу

В 17:45 употреблявший алкоголь водитель совершил ДТП в Ярвамаа. Автомобиль, ехавший по шоссе Пярну-Раквере со стороны Пярну в сторону Тюри, вылетел с дороги. Хотел ли водитель свернуть на окольную дорогу, неизвестно.

Вылетевший с дороги автомобиль перевернулся и приземлился в кювете на крышу. К счастью, он не столкнулся ни с одним другим автомобилем.

Спасатели Тюри перевернули машину на колеса и вытащили ее из кювета.