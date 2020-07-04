Сб, 4.07.2020
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  • Машина с пьяным водителем вылетела в кювет и приземлилась на крышу

Фото и видео ⟩ Машина с пьяным водителем вылетела в кювет и приземлилась на крышу

Сегодня, 4 июля, вечером на шоссе Пярну-Раквере нетрезвый водитель попал в ДТП.

В 17:45 употреблявший алкоголь водитель совершил ДТП в Ярвамаа. Автомобиль, ехавший по шоссе Пярну-Раквере со стороны Пярну в сторону Тюри, вылетел с дороги. Хотел ли водитель свернуть на окольную дорогу, неизвестно.

Вылетевший с дороги автомобиль перевернулся и приземлился в кювете на крышу. К счастью, он не столкнулся ни с одним другим автомобилем.

Спасатели Тюри перевернули машину на колеса и вытащили ее из кювета.

В автомобиле был только водитель, который не получил серьезных травм.

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