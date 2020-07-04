В Германии защитили жертв апскертинга: нарушителям грозит тюрьма

Закон об "Улучшении охраны прав личности при фотографировании" начнет действовать с осени. По словам министра юстиции Германии Кристине Ламбрехт, апскертинг нарушает не только права личности, но и право на сексуальное самоопределение. Нарушителям будет грозить штраф или до двух лет лишения свободы.

До сих пор в Германии не было закона, который запрещал бы апскертинг. Правонарушителем являлся лишь тот, кто распространял такие снимки или видеозаписи. Чтобы привлечь обидчика хотя бы к гражданской ответственности, жертвам "фотодомогательств" приходилось немало потрудиться: отобрать смартфон у обидчика, вызвать полицию, установить личность человека и лишь после этого написать на него заявление в полицию.

Переломить ситуацию удалось двум жительницам южногерманского города Людвигсбурга - Ханне Зайдель, которая сама дважды становилась жертвой апскертинга, и ее подруге Иде Мари Зассенберг, пишет Deutsche Welle. Зайдель первый раз столкнулась с этим видом сексуального домогательства в 13 лет во время школьной поездки на природу: девочек тайком фотографировал учитель другой школы. Спустя три года то же самое случилось на музыкальном фестивале.