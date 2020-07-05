Вс, 5.07.2020
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  • Остановленный полицией в Таллинне лихач выдул 3 промилле

Фото ⟩ Остановленный полицией в Таллинне лихач выдул 3 промилле

Алкометр.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В субботу в таллиннском районе Пельгулинн полиция задержала автомобиль Audi, у водителя которого была установлена преступно высокая степень опьянения, пишет Postimees.

По данным Департамента полиции и погранохраны, Audi ехала по улице Сыле почти на 20 км / ч быстрее разрешенного, кроме того, у водителя автомобиля было выявлено опьянение почти в 3 промилле.

Водитель сейчас ожидает криминального производства, его Audi отвезли на стоянку Департамента полиции и погранохраны на Рахумяэ.

В данном случае речь идет о тяжелой степени опьянения, при которой трудно или даже невозможно установить контакт с таким человеком. Человек в сильном опьянении может заснуть за праздничным столом, в автобусе, на скамейке в парке, на улице или даже в снегопад; сознание размывается. Способность получать и реагировать на впечатления  постепенно ухудшается, пока человек не достигает состояния комы.

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