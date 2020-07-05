Фото ⟩ Остановленный полицией в Таллинне лихач выдул 3 промилле

По данным Департамента полиции и погранохраны, Audi ехала по улице Сыле почти на 20 км / ч быстрее разрешенного, кроме того, у водителя автомобиля было выявлено опьянение почти в 3 промилле.

В данном случае речь идет о тяжелой степени опьянения, при которой трудно или даже невозможно установить контакт с таким человеком. Человек в сильном опьянении может заснуть за праздничным столом, в автобусе, на скамейке в парке, на улице или даже в снегопад; сознание размывается. Способность получать и реагировать на впечатления постепенно ухудшается, пока человек не достигает состояния комы.

