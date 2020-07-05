Cегодня на многих дорогах Эстонии действуют ограничения скорости

В Паюсти, в Ляэне-Вирумаа, сегодня действует несколько ограничений движения на окрестных дорогах в связи со спортивным соревнованием Rakvere rattamaraton («Раквереский велосипедный марафон»). Во время соревнований с 11 до 17 часов ограничение скорости в запретной зоне составляет 50 км/ч. Во время пересечения участниками дорог движение транспорта будет перекрываться на кратковременные интервалы до 5 минут. Регулировщики будут помогать регулировать трафик.

В Вийратси Вильяндиского уезда на шоссе Вильянди - Рынгу между Вийратси и Лолу (0-8 км) и на кольцевой развязке Тартуского шоссе (70 км) с 8:00 до 16:00 будет действовать ограничение скорости в 50 км/ч в связи со спортивным мероприятием Viljandi triatlon ("Вильяндиский триатлон"). Будут короткие остановки движения транспорта на срок до 5 минут. Помощь в управлении движением транспорта окажут регулировщики.