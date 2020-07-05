Аналитик: экономике США потребуются годы, чтобы оправиться от кризиса

Хотя первоначальное восстановление после майского открытия предприятий торговли оказалось лучше, чем ожидалось, результат за месяц оказался почти на треть ниже, чем в прошлом году, пишет аналитик Washington Post Дэвид Дж. Линч.

Поскольку кинотеатры и рестораны крупных торговых центров оставались закрытыми, уменьшилось и количество посетителей магазинов. В торговых центрах крупных городов на снижение оборота также влияет отсутствие туристов.

Продолжило снижаться и число бронирований ресторанов. Согласно системе бронирования столов общественного питания Open Table, по состоянию на 27 июня число заказов было на 57 процентов ниже, чем в прошлом году, а на 1 июля - уже на 64,7 процента.

Как и в торговле, во всей экономике США царит неуверенность, и ситуация меняется каждый день. Линч предупреждает, что с ростом безработицы до 11,1 процента и продолжением увольнений восстановление экономики может занять годы. Goldman Sachs предупреждает, что почти половина экономики США стоит на паузе ​​или отказывается от планов посткарантинного открытия. Кризис в области здравоохранения распространяется в нескольких штатах, включая южные туристические центры во Флориде, Техасе, Аризоне и Калифорнии. Потребление, которое в какой-то момент начало расти, снова демонстрирует признаки снижения.

Но и худшие прогнозы не сбылись. Некоторые эксперты прогнозировали уровень безработицы в Соединенных Штатах на уровне 20 процентов на лето, но реальная ситуация оказалась лучше. Фондовые биржи также начали восстанавливаться с помощью пакета помощи на сумму 3 триллиона долларов, одобренного Конгрессом, и президент Трамп говорит, что это заслуга его администрации.

«Это не просто везение; в этой игре много талантов. Все эти замечательные новости являются результатом исторических шагов, которые моя администрация и партнеры по Конгрессу предприняли, чтобы спасти экономику США от ужасного события, которое произошло в Китае и пришло сюда», - сказал Трамп.