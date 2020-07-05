Медбрат в Германии убивал людей прямо на работе. Никто не замечал

Нильс Хёгель считается одним из самых ужасных серийных убийц в Германии. Он был санитаром, который убивал своих пациентов смертельными дозами препарата, но его коллеги понятия не имели, что происходит за их спинами, сообщает The New York Times.

Молодой медбрат Хёгель устроился на работу в реанимационное отделение больницы города Дельменхорст. У него было безупречное прошлое, а коллеги описывали его как честного и добросовестного человека.

Бывшие коллеги Хёгеля из Ольденбургской больницы долго не могли понять, почему число смертей в медучреждении резко возросло.

На сегодняшний день 43-летний медбрат считается одним из самых ужасных серийных убийц в Германии и, возможно, даже во всем мире.

По оценкам полиции, за пять лет он убил около 300 пациентов. Чтобы разоблачить преступника, понадобилось 10 лет.

Сам Хёгель признался в убийстве 43 пациентов, не отрицал своей вины в 52 убийствах и отрицал вину в смерти пяти человек.

Большое количество смертей и время, которое потребовалось для расследования дела, поставили перед правительством Германии вопрос: почему Хёгель свободно мог убивать невинных людей?

300 убийств за пять лет

Единственный коллега Хёгеля, решивший не скрывать своего имени - Фрэнк Локстерман. Он рассказал, что убийца молчал, и ни одному коллеге не пришло в голову, что он может быть виновен в смерти пациентов.

Согласно материалам следствия, в период с 1999 по 2005 год Хёгель вводил своим пациентам смертельные дозы сердечных препаратов.

На данный момент бывший санитар уже отбывает пожизненный срок за два убийства. Ему предъявлено обвинение в убийстве еще 100 человек - 36 умерли в больнице в Ольденбурге, и еще 64 пациента были связаны с его деятельностью в больнице Дельменхорста.

Председатель суда Себастьян Бихрман поручил следователям допросить восемь коллег Хёгеля, поскольку подозревал, что врачи солгали суду и сознательно повлияли на доказательства.

Бавшие коллеги описывали Хёгель как человека, который мог отлично справляться с кризисными ситуациями. На самом же деле он сам создавал такие ситуации, в которых у него была возможность позволить человеку умереть или жить. Коллеги ничего не подозревали о происходящем и высоко оценивали профессиональные навыки Хёгеля.

В течение трех лет его работы в больнице Дельменхорста было зарегистрировано 411 смертей пациентов, 321 из которых скончался во время смены преступника. Власти не знают точное число жертв санитара, поскольку на самом деле оно может быть намного больше.

В суде были представлены документы только тех пациентов, которым было возможно провести вскрытие.