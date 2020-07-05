Вс, 5.07.2020
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ВОЗ остановила испытания сразу трех лекарств от коронавируса и объяснила решение

Ремдесивир.

ФОТО: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Всемирная организация здравоохранения заявила, что останавливает испытания сразу трех предполагаемых лекарств против COVID-19 - гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира.

«Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19», - говорится в опубликованном 4 июля на сайте ВОЗ заявлении, которое приводит портал Фонтанка.ру.

В то же время заключение касается исключительно тестирования этих средств на инфицированных коронавирусом пациентах в лечебных учреждениях. Это не мешает тестировать их в других условиях.

Накануне Всемирная организация здравоохранения назвала препарат Ремдисивир «пока единственным обнадеживающим антивирусным лекарством против COVID-19». 

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