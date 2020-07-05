В Австрии застрелен проситель убежища из России

Герасдорф находится неподалеку от Вены. Австрийский спецназ задержал подозреваемого в Линце, он также является гражданином России. При задержании мужчина не сопротивлялся.

По данным изданий "Кавказ.Реалии" и "Кавказский узел", которые ссылаются на источники в чеченских диаспорах в Европе, убитый - уроженец Чечни, блогер Мамихан Умаров. Он критиковал деятельность главы Чечни Рамзана Кадырова и вел на чеченском языке канал на Youtube под названием "Анзор из Вены".