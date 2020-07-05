Трамп снова пообещал наказать Китай за пандемию коронавируса

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что накажет Китай за пандемию коронавируса.
Такое заявление он сделал во время своего выступления по случаю Дня независимости.
«Обман Китая, его скрытность и попытки замести проблемы под ковер позволили вирусу распространиться на 189 стран», — цитирует Трампа РИА «Новости».
По его словам, КНР должна быть привлечена к полной ответственности.
Американский лидер также заявил, что из Китая вышел не только COVID-19, но еще и другие вирусы.
Ранее Трамп и администрация США не раз обвиняли КНР в сокрытии информации по коронавирусу, после того как в стране началась эпидемия.