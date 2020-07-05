Вс, 5.07.2020
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Трамп снова пообещал наказать Китай за пандемию коронавируса

President Donald J. Trump.

ФОТО: Mike Theiler/CNP/AdMedia/SIPA/Mike Theiler/CNP/AdMedia/SIPA

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что накажет Китай за пандемию коронавируса.

Такое заявление он сделал во время своего выступления по случаю Дня независимости.

«Обман Китая, его скрытность и попытки замести проблемы под ковер позволили вирусу распространиться на 189 стран», — цитирует Трампа РИА «Новости».

По его словам, КНР должна быть привлечена к полной ответственности.

Американский лидер также заявил, что из Китая вышел не только COVID-19, но еще и другие вирусы.

Ранее Трамп и администрация США не раз обвиняли КНР в сокрытии информации по коронавирусу, после того как в стране началась эпидемия.

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