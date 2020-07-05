Трамп снова пообещал наказать Китай за пандемию коронавируса

Такое заявление он сделал во время своего выступления по случаю Дня независимости.

«Обман Китая, его скрытность и попытки замести проблемы под ковер позволили вирусу распространиться на 189 стран», — цитирует Трампа РИА «Новости».

По его словам, КНР должна быть привлечена к полной ответственности.

Американский лидер также заявил, что из Китая вышел не только COVID-19, но еще и другие вирусы.