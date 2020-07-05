Полиция ищет 55-летнюю Светлану, которая ушла из дома в Ласнамяэ неделю назад и пропала

Полиция просит помощи в поисках 55-летней Светланы, которая ушла из своего дома в таллиннском районе Ласнамяэ вечером 28 июня и так и не вернулась.
Покинув дом, Светлана не взяла личные вещи и мобильный телефон. Женщина, вероятно, была одета в серую кофту, легкую блузку с короткими рукавами и серые брюки.
Рост Светланы - около 165 см, она стройного телосложения. У нее голубые глаза и светлые окрашенные волосы до плеч. Жизнь и здоровье женщины могут быть в опасности.
Сотрудники полиции пообщались с родственниками и знакомыми женщины, проверили возможное местонахождение женщины и просмотрели записи уличных камер. К сожалению, это не помогло определить возможное местоположение Светланы.
Полиция просит всех, кто видел Светлану в течение последней недели или обладает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112 или по адресу электронной почты jan.lants@politsei.ee.