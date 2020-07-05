Полиция ищет 55-летнюю Светлану, которая ушла из дома в Ласнамяэ неделю назад и пропала

Покинув дом, Светлана не взяла личные вещи и мобильный телефон. Женщина, вероятно, была одета в серую кофту, легкую блузку с короткими рукавами и серые брюки.

Рост Светланы - около 165 см, она стройного телосложения. У нее голубые глаза и светлые окрашенные волосы до плеч. Жизнь и здоровье женщины могут быть в опасности.

Сотрудники полиции пообщались с родственниками и знакомыми женщины, проверили возможное местонахождение женщины и просмотрели записи уличных камер. К сожалению, это не помогло определить возможное местоположение Светланы.