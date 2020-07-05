Вакцина от коронавируса уже есть? Что нужно знать о ней

Обычно разработка вакцины происходит в несколько этапов, что при нормальных условиях может занять 15-20 лет, даже если некоторые фазы процесса частично проходят параллельно. Но пандемия коронавируса способствовала тому, что разработка новой вакцины против SARS-CoV-2 осуществляется в режиме ускоренного времени. Это стало возможным благодаря уже имеющимся знаниям о коронавирусах, "родственником" которых является SARS-CoV-2. Таким образом, некоторые фазы процесса разработки можно было пропустить, а тестирование вакцин-кандидатов начать на добровольцах уже спустя полгода после начала пандемии.

Вакцина может появиться уже в 2021 году

Существует слишком много непредвиденных факторов, поэтому нельзя с полной уверенностью сказать, когда будет готова вакцина. ВОЗ уверена в том, что уже в этом году будут произведены сотни миллионов доз вакцины, а в 2021 году - еще два миллиарда. Оттого, что ученые во многих странах мира параллельно работают над разработкой вакцин-кандидатов, вероятность того, что одна из них окажется эффективной, существенно возрастает.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) ожидает, что если все пойдет по плану, то препарат, защищающий от SARS-CoV-2, будет утвержден к весне 2021 года, что уже само по себе станет рекордным достижением в разработке вакцины.

Разработка вакцины: большие доходы, огромные расходы

Во всем мире необходимы миллиарды доз вакцины. И, конечно, на их производстве можно хорошо заработать. В последние недели это неоднократно приводило к резким колебаниям на рынках или к возникновению самых диких теорий заговора.

Гораздо реже говорится о том, что разработка вакцины, ее производство и последующие кампании по вакцинации связаны с огромными затратами.

Нередко неэффективность вакцины-кандидата выявляется лишь на последнем этапе клинических исследований, или же ее сертификация откладывается. В таких случаях теряются миллионы уже вложенных средств. Особенно чувствительны финансовые потери в тех случаях, когда фармацевтические концерны, чтобы сэкономить время, начинают производство вакцины параллельно с клиническими испытаниями, и потом им приходится уничтожить всю уже изготовленную партию.

Чтобы более равномерно распределить расходы и риски, связанные с созданием новых препаратов, многочисленные организации, занимающиеся их разработкой, - государственные и некоммерческие, а также компании, фонды и исследовательские институты, - объединились в международный фонд "Партнерство по разработке лекарственных средств" (Product Development Partnerships (PDP)).

При глобальных эпидемиях средства из фонда PDP - как правило, в форме грантов - предоставляются компаниям или исследовательским институтам, которым без этой поддержки было бы сложно вести поиск новой вакцины. Благодаря средствам из фонда PDP были созданы, к примеру, препараты против малярии и туберкулеза.

Европа рассчитывает на солидарность

В ходе недавнего международного марафона по сбору средств для борьбы с коронавирусом удалось собрать6,15 млрд евро, которые пойдут на разработку вакцины против коронавируса и методов его диагностики и лечения. На виртуальном саммите стран-доноров 27 июня только лишь Еврокомиссия и Германия обязались выделить почти 5,3 млрд евро. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила о невероятном результате. Крупные суммы внесли также США и Канада.