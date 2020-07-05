Танель Кийк упрекнул лидеров EKRE

Желчная риторика выступлений лидеров Консервативной народной партии на состоявшемся в субботу съезде EKRE побудила центриста - министра социальных дел Танеля Кийка напомнить партнерам по коалиции одно из положений коалиционного договора, подписанного год назад Центристской партией, EKRE и Isamaa.
«Решительно осуждаем проявления межнациональной вражды, антисемитизма и раскалывающей общество риторики», - напомнил текст этого положения Танель Кийк в воскресенье в социальных сетях.
«Именно это основополагающее положение вспомнилось, слушая желчные выступления руководителей EKRE в адрес партнеров по коалиции и многих жителей Эстонии», - написал Кийк.
По его словам, премьер-министр Юри Ратас и Центристская партия всегда считали своей миссией объединять людей вне зависимости от пола, возраста, национальности и любых других признаков.
«Исследования общественного мнения показывают, что мы этого добились. Мы не строим стены между населяющими Эстонию народами и не противопоставляем людей, исходя из места их рождения или происхождения. Эстония должна быть хорошим, безопасным и никого не отталкивающим местом проживания для всех людей», - подчеркнул Кийк в своем посте в Фейсбуке.
По словам Кийта, это простая истина, которая должна быть очень хорошо известна лидерам EKRE и которую они должны уважать.
«Точно так же Центристская партия никого не продвигает и не отталкивает по признаку национальности, предпочтения отдаются только компетентным людям. В наших рядах стать министром, мэром Таллинна или членом Европарламента могут люди, родным языком которых являются как эстонский, так и русский. Мы защищаем интересы всех как в местных самоуправлениях, Рийгикогу и правительстве, так и на уровне Европейского Союза. Это не проявление слабости, в чем можно было бы упрекнуть партию. Напротив, это непоколебимая фундаментальная ценность для Центристской партии, в этом ее наибольшая сила», - добавил Кийк.