Танель Кийк упрекнул лидеров EKRE

«Решительно осуждаем проявления межнациональной вражды, антисемитизма и раскалывающей общество риторики», - напомнил текст этого положения Танель Кийк в воскресенье в социальных сетях.

«Именно это основополагающее положение вспомнилось, слушая желчные выступления руководителей EKRE в адрес партнеров по коалиции и многих жителей Эстонии», - написал Кийк.

По его словам, премьер-министр Юри Ратас и Центристская партия всегда считали своей миссией объединять людей вне зависимости от пола, возраста, национальности и любых других признаков.

«Исследования общественного мнения показывают, что мы этого добились. Мы не строим стены между населяющими Эстонию народами и не противопоставляем людей, исходя из места их рождения или происхождения. Эстония должна быть хорошим, безопасным и никого не отталкивающим местом проживания для всех людей», - подчеркнул Кийк в своем посте в Фейсбуке.

По словам Кийта, это простая истина, которая должна быть очень хорошо известна лидерам EKRE и которую они должны уважать.