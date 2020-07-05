В Лондоне 11 полицейских пострадали, разгоняя незаконную вечеринку

В Западном Лондоне получили ранения 11 полицейских, которые разгоняли несанкционированный концерт. Это последний на данный момент случай закончившегося насилием незаконного собрания в британской столице, пишет Postimees.
В районе Уайт-Сити была организована очередная незаконная вечеринка в нарушение требования социального дистанцирования для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники полиции, прибывшие на место проведения мероприятия, были встречены градом камней и бутылок.
Заместитель помощника комиссара полиции Лондона Лоуренс Тейлор сказал, что 11 полицейских были ранены в драке. Серьезность этих травм он раскрыть не пожелал.
«Сотрудники правоохранительных органов ответили на жалобы жителей на многолюдное собрание, шум и антиобщественное поведение и насилие, - сказал он. - Такие собрания запрещены и представляют угрозу для здоровья населения».
Никто еще не был задержан, добавил он.