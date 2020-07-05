Вс, 5.07.2020
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  • Вспыхнувший посреди ночи пожар уничтожил баню

Фото ⟩ Вспыхнувший посреди ночи пожар уничтожил баню

В ночь на воскресенье в 3:01 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Вильяндимаа в волости Пыхья-Сакала на улице Рингпуйэстеэ в городе Сууре-Яани горит надворная постройка у жилого дома, передает Sakala.

Спасательная команда Сууре-Яани находилась в почти 500 метрах от пожара. Когда спасатели прибыли на место, из-под крыши здания вырывалось пламя. По предварительным данным, горела баня, крышу которой уничтожил огонь.

Спасателям удалось спасти от огня пристроенные к бане дровяные сараи и находящиеся рядом жилые дома.

Точные причины пожара на данный момент выясняются.

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