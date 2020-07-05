Простая формальность или трюк: у Таллиннского автовокзала сменился владелец

Cargobus обычно работает под боком у эстонских автовокзалов, где предлагает услуги по доставке посылок. В будущем они также возьмут на себя работу автовокзалов Таллинна, Тарту и Раквере. «Цель состоит в том, чтобы увеличить синергию в продаже билетов, доставке посылок и удобстве обслуживания автобусных станций», - сказала Айрика Аруксаар, член правления Cargobus.

Она признала, что кризис сильно ударил по автобусным станциям, поэтому количество пассажиров и продажа билетов, вероятно, не скоро восстановятся. Поэтому одной иззадач является экономия расходов автовокзалов.

Но какой смысл переводить автовокзалы из одной компании в другую, если владелец тот же? Аруксаар ответила, что в будущем T Group будет продавать более выгодные IT-услуги, такие как онлайн-билеты. Cargobus возьмет на себя так называемую грязную работу - продажу билетов в кассах, обслуживание на автобусных станциях, консультирование людей. Эта работа им знакома, поскольку они также управляют несколькими другими небольшими автобусными станциями по всей Эстонии.

Ключевой вопрос: что изменится для пассажиров? Аруксаар признала, что пассажиры почти ничего не заметят. «Разве что, несколько лучше продуманная среда, которая в большей степени учитывает пожелания пассажиров», - добавила она.