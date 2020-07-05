Осиновский — Хельме: иммиграция в Швейцарию по размерам далеко опережает Эстонию

Федеративная республика Швейцарская конфедерация с ее четырьмя государственными языками по своей открытости иммигрантам далеко опережает Эстонию, отметил член правления Социал-демократической партии Евгений Осиновский, комментируя заявление нового лидера EKRE Мартина Хельме о будущем Эстонии как «балтийской Швейцарии».
«Доля иммигрантов от общей численности населения Швейцарии — крупнейшая в Европе после Люксембурга, она составляет 25%. И правда, долго мы еще будем оглядываться на морально разложившиеся Северные страны, в которых процент иммигрантов не дотягивает и до 10 от всего населения», - иронически отметил Осиновский.
«Нечего сказать, у нового председателя EKRE смелое видение и глобальный подход», - добавил Осиновский в переданном BNS комментарии.
«Я хочу, чтобы Эстония стала своего рода Швейцарией региона Балтийского моря. Мудрой. Трудолюбивой. Высокотехнологичной. Свободной. Безопасной. Морально чистой. С прекрасной природой. Своенравной. Уверенным в себе, богатым и суверенным государством. Забудьте мечту о новой Северной стране. Политическую парадигму Северных стран, их общественную модель следует воспринимать как предостережение, а не как пример для подражания», - сказал Мартин Хельме в своем выступлении на съезде партии.
В ответ на это заявление ряд ведущих политиков Эстонии напомнил в своих комментариях, что Швейцария, во-первых, не является национальным государством и во-вторых, не входит ни в НАТО, ни в Европейский Союз.