Осиновский — Хельме: иммиграция в Швейцарию по размерам далеко опережает Эстонию

«Доля иммигрантов от общей численности населения Швейцарии — крупнейшая в Европе после Люксембурга, она составляет 25%. И правда, долго мы еще будем оглядываться на морально разложившиеся Северные страны, в которых процент иммигрантов не дотягивает и до 10 от всего населения», - иронически отметил Осиновский.

«Нечего сказать, у нового председателя EKRE смелое видение и глобальный подход», - добавил Осиновский в переданном BNS комментарии.

«Я хочу, чтобы Эстония стала своего рода Швейцарией региона Балтийского моря. Мудрой. Трудолюбивой. Высокотехнологичной. Свободной. Безопасной. Морально чистой. С прекрасной природой. Своенравной. Уверенным в себе, богатым и суверенным государством. Забудьте мечту о новой Северной стране. Политическую парадигму Северных стран, их общественную модель следует воспринимать как предостережение, а не как пример для подражания», - сказал Мартин Хельме в своем выступлении на съезде партии.