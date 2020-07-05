Сделки на полмиллиона: акции эстонской компании оказались на третьем месте по обороту

Было совершено 46 сделок с акциями Grindeks на сумму 1 709 064 евро. Цена акций компании на этой неделе выросла на 0,71%.

На втором месте по обороту на этой неделе оказались сделки с акциями литовского банка Šiauliu bankas, с которыми было совершено 1 085 сделок на сумму 1 465 218 евро. Цена акций банка на этой неделе выросла на 2,95%.

На третьем месте - акции эстонской паромной компании Tallink Grupp, с которыми было совершено 1227 сделок на сумму 592 798 евро. Цена акций компании на этой неделе выросла на 0,52%.