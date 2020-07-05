В Финляндии полиция поймала лихача: в машине оказалось 2800 упаковок снюса

Задержанного в Финляндии водителя обвиняют в нарушении безопасности на дороге, а также в налоговом преступлении и контрабанде, сообщает Yle.
В Северной Карелии, в городе Нурмес в субботу, 4 июля, вечером полиция задержала автомобилиста, который ехал со скоростью 125 км/ч на отрезке с максимально разрешенной скоростью 80 км/ч.
По данным финской полиции, в машине лихача было обнаружено 2800 упаковок снюса. Столь крупная партия табачной продукции послужила причиной выдвинуть против водителя и пассажира автомобиля обвинение в налоговом преступлении и контрабанде.
Также водителя обвиняют в грубом нарушении ПДД. На него наложен временный запрет на вождение.