В Финляндии полиция поймала лихача: в машине оказалось 2800 упаковок снюса

В Северной Карелии, в городе Нурмес в субботу, 4 июля, вечером полиция задержала автомобилиста, который ехал со скоростью 125 км/ч на отрезке с максимально разрешенной скоростью 80 км/ч.

По данным финской полиции, в машине лихача было обнаружено 2800 упаковок снюса. Столь крупная партия табачной продукции послужила причиной выдвинуть против водителя и пассажира автомобиля обвинение в налоговом преступлении и контрабанде.