Вс, 5.07.2020
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В Финляндии полиция поймала лихача: в машине оказалось 2800 упаковок снюса

Финский полицейский. Фото иллюстративное.

ФОТО: LEHTIKUVA/via REUTERS

Задержанного в Финляндии водителя обвиняют в нарушении безопасности на дороге, а также в налоговом преступлении и контрабанде, сообщает Yle.

В Северной Карелии, в городе Нурмес в субботу, 4 июля, вечером полиция задержала автомобилиста, который ехал со скоростью 125 км/ч на отрезке с максимально разрешенной скоростью 80 км/ч.

По данным финской полиции, в машине лихача было обнаружено 2800 упаковок снюса. Столь крупная партия табачной продукции послужила причиной выдвинуть против водителя и пассажира автомобиля обвинение в налоговом преступлении и контрабанде.

Также водителя обвиняют в грубом нарушении ПДД. На него наложен временный запрет на вождение.

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