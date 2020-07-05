Президент Украины: мы вернем всех наших людей и территории

"Сегодня у нас двойной праздник. Ведь, кроме Дня ВМС, мы отмечаем шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска. Шесть лет назад всей страной мы помогали нашей армии и с тревогой в сердце и молитвой в душе ждали радостных новостей с востока. Низкий поклон каждому, кто вернул Славянск и Краматорск в Украину", – сказал глава Украины в ходе участия в торжествах ко Дню Военно-морских сил в Одессе.