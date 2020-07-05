Президент Украины: мы вернем всех наших людей и территории

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил города Краматорск и Славянск с шестой годовщиной освобождения от незаконных вооруженных формирований и пообещал, что Украина вернет все свои территории, передает Korrespondent со ссылкой на пресс-службу главы государства в воскресенье, 5 июля.
"Сегодня у нас двойной праздник. Ведь, кроме Дня ВМС, мы отмечаем шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска. Шесть лет назад всей страной мы помогали нашей армии и с тревогой в сердце и молитвой в душе ждали радостных новостей с востока. Низкий поклон каждому, кто вернул Славянск и Краматорск в Украину", – сказал глава Украины в ходе участия в торжествах ко Дню Военно-морских сил в Одессе.
Зеленский отметил, что у него есть мощный заряд силы и веры в то, что все у украинцев обязательно получится.
"Мы вернем всех наших людей. Вернем все наши территории. Вернем веру в правду и справедливость. Мы вернем мирную, единую и неделимую, могучую и непобедимую Украину", – резюмировал президент.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал военных моряков супергероями. Он пообещал, что военный флот будет образцом мощности, современности и настоящей гордостью Украины.