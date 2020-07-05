Юферева-Скуратовски: Хельме трясет нафталиновыми страхами, отпугивая русских

Высказывания экс-лидера Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Марта Хельме способны отпугнуть одаренных русскоязычных людей от Эстонии, считает член центристской фракция Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски.
«Подобные высказывания никоим образом не способствуют интеграции и ведут только к расколу общества. Боюсь, что талантливая русскоязычная молодежь может захотеть покинуть Эстонию, в которой их не ждут и опасаются», - сказала Юферева-Скуратовски в интервью BNS, комментируя выступления лидеров EKRE на состоявшемся в субботу съезде партии.
Центристка отметила, что если эстонцы покидают Эстонию, они делают это по экономическим или личным причинам, в то время как люди других национальностей могут истолковать заявления Хельме как свидетельство того, что государство изгоняет их за их национальность.
"Ну сколько можно продолжать такие речи. Я сама родилась в Эстонии, мои дети родились в Эстонии, но мы все равно здесь чужие?", - задалась вопросом депутат.
По ее оценке, Хельме словно застрял в перестроечных временах, когда Эстония только планировала восстановление независимости, и тема принадлежности к коренной национальности стояла очень остро.
"Прошло почти 30 лет, молодежь, что называется, успешно влилась в общество, овладела языком, стала профессионалом своего дела, хорошо работает. А тут вдруг возникает Хельме и трясет нафталиновыми страхами. Когда уже такие как Хельме поймут, что это и моя родина тоже, и я хочу, чтобы здесь людей оценивали за их знания и умения, а не вопрошали - "ты чьих будешь"? Ну честное слово, надоело уже, сколько можно крутить эту старую пластинку?".