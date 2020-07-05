Юферева-Скуратовски: Хельме трясет нафталиновыми страхами, отпугивая русских

«Подобные высказывания никоим образом не способствуют интеграции и ведут только к расколу общества. Боюсь, что талантливая русскоязычная молодежь может захотеть покинуть Эстонию, в которой их не ждут и опасаются», - сказала Юферева-Скуратовски в интервью BNS, комментируя выступления лидеров EKRE на состоявшемся в субботу съезде партии.

Центристка отметила, что если эстонцы покидают Эстонию, они делают это по экономическим или личным причинам, в то время как люди других национальностей могут истолковать заявления Хельме как свидетельство того, что государство изгоняет их за их национальность.

"Ну сколько можно продолжать такие речи. Я сама родилась в Эстонии, мои дети родились в Эстонии, но мы все равно здесь чужие?", - задалась вопросом депутат.

По ее оценке, Хельме словно застрял в перестроечных временах, когда Эстония только планировала восстановление независимости, и тема принадлежности к коренной национальности стояла очень остро.