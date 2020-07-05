Фото ⟩ Люди обеспокоены: вода в реке и море стала бурой и мутной. Это опасно?

Отдыхавший в волости Хяэдемеэсте в Лемме академик Тартуского университета Урмас Кылъялг во время похода на пляж обнаружил, что река Леммейыги и море окрасились в бурый цвет, вода стала мутной. Такое пугающее зрелище заставило знакомого Кылъялга Рейна Сикута пройтись вдоль реки вверх по течению, чтобы найти источник загрязнения, сообщает Pärnu Postimees.
По словам Кылъялга, вероятно, речь идет о глинистой суспензии, то есть о мутной смеси, которая через осушительные канавы была сброшена в реку. «Местные жители с начала сильных дождей заметили, что река стала желтовато-бурой», - сказал Кылъялг.
Сикут установил, что загрязнение вызвано недавно вырытыми или углубленными осушительными канавами. «Это не разовое явление, а происходит каждый раз, когда идет небольшой дождь, - объясняет академик. - К осени дожди будут идти чаще и в такой реке, конечно, рыбы не будет нереститься, а люди купаться». По его словам, нельзя купаться и в море у устья реки.
По словам Кылъялг, он связался с Департаментом окружающей среды, но боится, что быстрого решения этой проблемы найти не получится.
Советник по вопросом окружающей среды волостной управы Хяэдемеэсте Сирли Педассаар-Аннасти сказала, что не стоит сильно об этом беспокоиться. Когда она в четверг утром пришла к устью реки Леммейыги, вода уже была чистой. «Сейчас река обычного цвета и только на основании фотографий трудно установить загрязнение», - отметила она. По ее мнению, недавние сильные дожди из русла реки принесли глину и она окрасила воду в бурый цвет.
«Подобные выводы относительно того, окажут ли изменения, вызванные проливными дождями, какое-либо влияние на пляж и рыбу, можно сделать на основе продолжительного мониторинга, - говорит советник по вопросам окружающей среды, добавляя, что речь скорее идет о природном процессе. - Это не химическое загрязнение и сама природа весьма приспособлена к своим процессам. Только для человеческого глаза такое зрелище действительно пугающее».
По словам старшего научного сотрудника отделения гидробиологии Эстонского университета естественных наук Арво Тувикене, для взрослой рыбы мутность воды, возникшая из-за резкого увеличения количестве глинистых частиц, обычно не опасна, если у них есть возможность уплыть оттуда. «Большое количество глинистых частиц может непосредственно воздействовать на рыбу, раздражая и забивая жабры и вызывая стресс», - уточняет Тувикене. Также в мутной воде рыбам тяжело найти пищу, особенно для визуально охотящейся рыбы (например, форель, окунь и щука).
Тувикене говорит, что возникшая из-за глинистых частиц мутная вода сильнее всего влияет на икру и мальков, уровень выживаемости которых может серьезно снизиться.