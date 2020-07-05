Фото ⟩ Люди обеспокоены: вода в реке и море стала бурой и мутной. Это опасно?

По словам Кылъялга, вероятно, речь идет о глинистой суспензии, то есть о мутной смеси, которая через осушительные канавы была сброшена в реку. «Местные жители с начала сильных дождей заметили, что река стала желтовато-бурой», - сказал Кылъялг.

Сикут установил, что загрязнение вызвано недавно вырытыми или углубленными осушительными канавами. «Это не разовое явление, а происходит каждый раз, когда идет небольшой дождь, - объясняет академик. - К осени дожди будут идти чаще и в такой реке, конечно, рыбы не будет нереститься, а люди купаться». По его словам, нельзя купаться и в море у устья реки.

Прибрежная вода тоже окрасилась. ФОТО: Rein Sikut

По словам Кылъялг, он связался с Департаментом окружающей среды, но боится, что быстрого решения этой проблемы найти не получится.

Советник по вопросом окружающей среды волостной управы Хяэдемеэсте Сирли Педассаар-Аннасти сказала, что не стоит сильно об этом беспокоиться. Когда она в четверг утром пришла к устью реки Леммейыги, вода уже была чистой. «Сейчас река обычного цвета и только на основании фотографий трудно установить загрязнение», - отметила она. По ее мнению, недавние сильные дожди из русла реки принесли глину и она окрасила воду в бурый цвет.

«Подобные выводы относительно того, окажут ли изменения, вызванные проливными дождями, какое-либо влияние на пляж и рыбу, можно сделать на основе продолжительного мониторинга, - говорит советник по вопросам окружающей среды, добавляя, что речь скорее идет о природном процессе. - Это не химическое загрязнение и сама природа весьма приспособлена к своим процессам. Только для человеческого глаза такое зрелище действительно пугающее».

По словам старшего научного сотрудника отделения гидробиологии Эстонского университета естественных наук Арво Тувикене, для взрослой рыбы мутность воды, возникшая из-за резкого увеличения количестве глинистых частиц, обычно не опасна, если у них есть возможность уплыть оттуда. «Большое количество глинистых частиц может непосредственно воздействовать на рыбу, раздражая и забивая жабры и вызывая стресс», - уточняет Тувикене. Также в мутной воде рыбам тяжело найти пищу, особенно для визуально охотящейся рыбы (например, форель, окунь и щука).

Тувикене говорит, что возникшая из-за глинистых частиц мутная вода сильнее всего влияет на икру и мальков, уровень выживаемости которых может серьезно снизиться.