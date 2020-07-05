Картина дня: пьяный в стельку лихач, безнаказанность российских автомобилей и речная вода странного цвета

Остановленный полицией в Таллинне лихач выдул 3 промилле

В субботу в таллиннском районе Пельгулинн полиция задержала автомобиль Audi, у водителя которого была установлена преступно высокая степень опьянения. Читать дальше...

Машины с российскими номерами могут безнаказанно превышать скорость в Эстонии

Согласно статистике камер контроля скорости, два процента нарушителей скоростного режима составляют остающиеся неизвестными водители и транспортные средства с иностранными номерами, которым штраф не высылается. Читать дальше...

Cегодня на многих дорогах Эстонии действуют ограничения скорости

В воскресенье в нескольких местах Эстонии из-за мероприятий или ремонта дорог будут действовать ограничения движения. Читать дальше...

Танель Кийк упрекнул лидеров EKRE

Желчная риторика выступлений лидеров Консервативной народной партии на состоявшемся в субботу съезде EKRE побудила центриста - министра социальных дел Танеля Кийка напомнить партнерам по коалиции одно из положений коалиционного договора, подписанного год назад Центристской партией, EKRE и Isamaa. Читать дальше...

Люди обеспокоены: вода в реке и море стала бурой и мутной. Это опасно?

Отдыхавший в волости Хяэдемеэсте в Лемме академик Тартуского университета Урмас Кылъялг во время похода на пляж обнаружил, что река Леммейыги и море окрасились в бурый цвет, вода стала мутной. Читать дальше...

ВОЗ остановила испытания сразу трех лекарств от коронавируса и объяснила решение

Всемирная организация здравоохранения заявила, что останавливает испытания сразу трех предполагаемых лекарств против COVID-19 - гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира. Читать дальше...

Вакцина от коронавируса уже есть? Что нужно знать о ней

Попытки разработать вакцину против нового коронавируса SARS-CoV-2 идут полным ходом по всему миру. В настоящее время достичь этой цели пытаются участники более 150 научных проектов. Особенно много ученых работают над этой задачей в Германии. Но лишь десятая часть всех проектов находится в стадии клинических испытаний. Читать дальше...

Полиция ищет 55-летнюю Светлану, которая ушла из дома в Ласнамяэ неделю назад и пропала

Полиция просит помощи в поисках 55-летней Светланы, которая ушла из своего дома в таллиннском районе Ласнамяэ вечером 28 июня и так и не вернулась. Читать дальше...

Медбрат в Германии убивал людей прямо на работе. Никто не замечал

Нильс Хёгель считается одним из самых ужасных серийных убийц в Германии. Он был санитаром, который убивал своих пациентов смертельными дозами препарата, но его коллеги понятия не имели, что происходит за их спинами. Читать дальше...

В Австрии застрелен проситель убежища из России

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили 43-летнего просителя убежища из России. Мужчину убили вечером выстрелом в голову. Инцидент произошел возле одного из городских торговых центров. Читать дальше...

Дожди и прохлада не покинут Эстонию и на следующей неделе