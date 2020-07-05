Эстония и НАТО готовятся противостоять угрозе со стороны России

Об этом BNS сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства обороны Эстонии, отметив, что в минувшую пятницу Кеттлер встретился в Таллинне с канцлером министерства Кристьяном Прикком.

Стороны обсудили тематику угроз, исходящих от России. Цель многодневного визита в Эстонию одного из руководителей альянса — поближе ознакомиться с Эстонией и с Балтийским регионом в целом, получить обзор наиболее серьезных угроз региональной безопасности.

«Для Эстонии важно, чтобы в обобщенном анализе и оценках ситуации с безопасностью НАТО четко видело особенности нашего региона. Качественно проведенные разведка и меры сдерживания создают предпосылки для предупреждения исходящих со стороны России угроз, а при необходимости и для их отражения», - пояснил канцлер Прикк, подводя итоги встречи с Кеттлером.

Кеттлер и Прикк затронули также темы усиления позиций НАТО в сфере обороны и сдерживания, нарастания влияния Китая, влияние региональных конфликтов в южном и юго-восточном соседстве НАТО на трансатлантическую безопасность.

Заместитель генерального секретаря НАТО в ходе визита в Эстонию посетит также авиабазу в Эмари под Таллинном, побывает в приграничном с Россией городе Нарва, встретится с командным составом Сил обороны, руководством департамента разведки, департамента полиции и погранохраны, разведывательного центра и Министерства иностранных дел.