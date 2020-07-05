Новые требования: карантин должны соблюдать приехавшие в Эстонию из восьми европейских стран

Ранее ограничения были сняты для путешественников из Чехии и Хорватии, теперь же им снова необходимо учитывать требование обязательной самоизоляции, передает rus.err.ee .

С 6 июля без необходимости двухнедельного карантина в Эстонию могут приезжать туристы из Австрии, Бельгии, Испании, Голландии, Ирландии, Исландии, Италии, Греции, Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Венгрии и с Мальты.

Информацию о странах и требованиях для прибывающих из Европы можно найти на сайте МИД.

Список обновляется каждую пятницу и начинает действовать со следующего понедельника. По прибытии в Эстонию следует провести 14 дней в карантине в случае, если человек приехал из страны, в которой количество заболевших на 100 000 населения превышает 15. При прибытии из страны с меньшим числом заболевших в карантине находиться не нужно.