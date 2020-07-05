Ляэнеметс: государство должно возместить фермерам убытки от потери урожая клубники

«Для возмещения вызванных пандемией коронавируса убытков правительство берет многомиллиардный заем, средствами от которого можно покрыть ущерб, нанесенный малым хозяйствам на селе. Однако вводить ограничения на ввоз сезонных работников можно только временно, поскольку более продолжительный запрет нанесет хуторянам окончательный и смертельный удар», - сообщил в переданном BNS пресс-релизе Ляэнеметс.

По его словам, зерноводство и животноводство в Европейском Союзе окупаются только на крупных фермах, поэтому сознательная сельскохозяйственная политика Эстонии все это время строилась на садоводстве, наиболее известной продукцией которого была клубника. Необоснованные притеснения по отношению к фермерам приведут к тяжелым экономическим последствиям, к тому, что фермеры станут продавать свои земли иностранному капиталу или крупному бизнесу.

«Премьер-министр заверял, что к тревогам и жалобам фермеров обязательно прислушаются, что их не бросят в беде. На сегодня прошло уже более четырех месяцев с того дня, когда фермеры впервые заговорили о нехватке рабочих рук для сбора урожая клубники. Решение найти так и не удалось, убытки несут небольшие хозяйства, специализирующиеся на садоводстве», - подчеркнул Ляэнеметс.

Дефицит рабочей силы захватывает все новые секторы сельского хозяйства, по данным Кассы по безработице на данный момент в сельском хозяйстве Эстонии не хватает уже почти тысячи сезонных работников.

«Бездействие правительства грозит хаосом такому важному сектору экономики, - предупредил Ляэнеметс. - Разработанная на сегодня система пособий фермерам не начала работать, да она и не способна компенсировать экономические потери предприятий. Государство должно компенсировать сельским предпринимателям понесенный ими ущерб, им следует помочь по той же схеме, по которой поддержали другие секторы экономики, которым предложили дотации».