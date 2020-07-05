Канцлер юстиции: пациентов больницы Висмари нельзя удерживать силой

Пациентов, желающих покинуть больницу Висмари, нельзя удерживать силой, кроме того, пациентам следует обеспечить возможность прогулок во дворе, считает канцлер юстиции, недавно совершившая контрольный рейд в специализированном лечебном заведении для зависимых.
В переданном BNS обзоре канцлер Юлле Мадизе отмечает, что если медики не позволяют пациенту по своему желанию покинуть лечебницу, необходимо оформить решение о принудительном лечении, вне зависимости от желания. Если такого решения нет, то никто не имеет оснований препятствовать пациенту покинуть больницу.
В больнице Висмари принудительное лечение больше не осуществляется, не используются в ней и меры по усмирению пациентов. Вместе с тем, один из пациентов заявил, что он захотел прервать свое лечение и покинуть лечебницу, однако ему не позволили: больница обосновала свой отказ тем, что условленный срок лечения еще не истек.
Кроме того, пациенты хотели бы по меньшей мере раз в день гулять по двору, однако персонал больницы не позволяет им выходить, объясняя, что поблизости расположен магазин, торгующий алкоголем. Небольшой по размерам двор лечебницы его сотрудники используют в качестве парковки своих автомобилей.
По словам канцлера юстиции, всем вновь поступающим на лечение пациентам следует обеспечить питьевые кружки и полотенца для тела, предлагать им различные возможности досуга. Тем, кто находится на стационарном лечении, администрация больницы могла бы предложить терапевтические виды активности.
Канцлер юстиции также предложила руководству больницы лучше информировать пациентов о том, как и в каких масштабах действует видеоохрана и обосновать, почему для наблюдения за ними используются подобные средства.