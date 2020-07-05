Канцлер юстиции: пациентов больницы Висмари нельзя удерживать силой

В переданном BNS обзоре канцлер Юлле Мадизе отмечает, что если медики не позволяют пациенту по своему желанию покинуть лечебницу, необходимо оформить решение о принудительном лечении, вне зависимости от желания. Если такого решения нет, то никто не имеет оснований препятствовать пациенту покинуть больницу.

В больнице Висмари принудительное лечение больше не осуществляется, не используются в ней и меры по усмирению пациентов. Вместе с тем, один из пациентов заявил, что он захотел прервать свое лечение и покинуть лечебницу, однако ему не позволили: больница обосновала свой отказ тем, что условленный срок лечения еще не истек.

Кроме того, пациенты хотели бы по меньшей мере раз в день гулять по двору, однако персонал больницы не позволяет им выходить, объясняя, что поблизости расположен магазин, торгующий алкоголем. Небольшой по размерам двор лечебницы его сотрудники используют в качестве парковки своих автомобилей.

По словам канцлера юстиции, всем вновь поступающим на лечение пациентам следует обеспечить питьевые кружки и полотенца для тела, предлагать им различные возможности досуга. Тем, кто находится на стационарном лечении, администрация больницы могла бы предложить терапевтические виды активности.