Видео ⟩ Шесть гонщиков «Формулы-1» отказались вставать на колено в поддержку Black Lives Matter

Ранее Макс Ферстаппен из "Ред Булл" и Шарль Леклер из "Феррари" заявили, что не будут вставать на колено. Кроме них и Квята на колено не встали Кими Райкконен ("Альфа Ромео"), Карлос Сайнс-младший ("Макларен") и Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео").

End Racism.



One cause. One commitment.



As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Акция пилотов прошла в рамках движения Black Lives Matter, которое оказалось в центре внимания в связи с массовыми протестами и беспорядками, вспыхнувшими в городах США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице.