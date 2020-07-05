Вс, 5.07.2020
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Видео ⟩ Шесть гонщиков «Формулы-1» отказались вставать на колено в поддержку Black Lives Matter

Гонщики встали на колено в поддержку Black Lives Matter.

ФОТО: Mark Thompson/AFP

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще пять гонщиков не стали преклонять колено перед стартом этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации. При этом все участники соревнования надели черные футболки с надписью "конец расизму", пишет Newsru.

Ранее Макс Ферстаппен из "Ред Булл" и Шарль Леклер из "Феррари" заявили, что не будут вставать на колено. Кроме них и Квята на колено не встали Кими Райкконен ("Альфа Ромео"), Карлос Сайнс-младший ("Макларен") и Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео").

Акция пилотов прошла в рамках движения Black Lives Matter, которое оказалось в центре внимания в связи с массовыми протестами и беспорядками, вспыхнувшими в городах США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице.

Гонка Гран-при Австрии, которая стала первой в нынешнем сезоне, проходит сейчас при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

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