Видео ⟩ Шесть гонщиков «Формулы-1» отказались вставать на колено в поддержку Black Lives Matter

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще пять гонщиков не стали преклонять колено перед стартом этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации. При этом все участники соревнования надели черные футболки с надписью "конец расизму", пишет Newsru.
Ранее Макс Ферстаппен из "Ред Булл" и Шарль Леклер из "Феррари" заявили, что не будут вставать на колено. Кроме них и Квята на колено не встали Кими Райкконен ("Альфа Ромео"), Карлос Сайнс-младший ("Макларен") и Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео").
End Racism.— Formula 1 (@F1) July 5, 2020
One cause. One commitment.
As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ
Акция пилотов прошла в рамках движения Black Lives Matter, которое оказалось в центре внимания в связи с массовыми протестами и беспорядками, вспыхнувшими в городах США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице.
Гонка Гран-при Австрии, которая стала первой в нынешнем сезоне, проходит сейчас при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.