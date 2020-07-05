Можно ли заразиться коронавирусом через укус комара

Этим летом отмечают невероятную прожорливость комаров, набросившихся на людей, едва те вышли из режима самоизоляции. Именно длительную вынужденную диету кровососущих насекомых часто связывают с их нынешней повышенной активностью. Хотя многие специалисты не видят здесь прямой связи с карантином, а винят во всем июньские дожди и теплую погоду, создавших идеальные условия для размножения комаров.

У некоторых людей существуют опасения, что помимо прежних неприятностей, нынешние комары могут стать переносчиками COVID-19. Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский поспешил успокоить встревоженных.

"На данный момент нет никаких свидетельств, что комар может выпить кровь болеющего коронавирусом человека и передать COVID-19, укусив другого человека", - говорит эксперт. Он пояснил, что после переваривания крови в организме комара не остается возбудителя инфекции.