В походах с палаткой по Финляндии следует считаться с рядом правил

Эпидемия коронавируса привела в Финляндии к росту популярности походов в отпускной сезон. Однако нужно учитывать некоторые правила, пишет Yle.
Поход с палатками подразумевает, что его участники пользуются правом всеобщего доступа к природным ресурсам (jokamiehenoikeus).
Палатку можно разбить также в частных владениях или в городском лесу, если это не причиняет никому вреда. Многие муниципалитеты устанавливают свои ограничения. К примеру, город Хельсинки разрешает кэмпинг только на отведенных для этого территориях.
Парки и пляжи считаются местами общего пользования и, как правило, не подходят для отдыха в палатке.
В природных заповедниках, таких как национальные парки, разбивать лагерь можно соблюдая определенные правила. В национальных парках Южной Финляндии ограничений, обычно, больше, чем на севере.