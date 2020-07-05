В походах с палаткой по Финляндии следует считаться с рядом правил

Поход с палатками подразумевает, что его участники пользуются правом всеобщего доступа к природным ресурсам (jokamiehenoikeus).

Палатку можно разбить также в частных владениях или в городском лесу, если это не причиняет никому вреда. Многие муниципалитеты устанавливают свои ограничения. К примеру, город Хельсинки разрешает кэмпинг только на отведенных для этого территориях.

Парки и пляжи считаются местами общего пользования и, как правило, не подходят для отдыха в палатке.