Вс, 5.07.2020
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В походах с палаткой по Финляндии следует считаться с рядом правил

Поход. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Эпидемия коронавируса привела в Финляндии к росту популярности походов в отпускной сезон. Однако нужно учитывать некоторые правила, пишет Yle.

Поход с палатками подразумевает, что его участники пользуются правом всеобщего доступа к природным ресурсам (jokamiehenoikeus).

Палатку можно разбить также в частных владениях или в городском лесу, если это не причиняет никому вреда. Многие муниципалитеты устанавливают свои ограничения. К примеру, город Хельсинки разрешает кэмпинг только на отведенных для этого территориях.

Парки и пляжи считаются местами общего пользования и, как правило, не подходят для отдыха в палатке.

В природных заповедниках, таких как национальные парки, разбивать лагерь можно соблюдая определенные правила. В национальных парках Южной Финляндии ограничений, обычно, больше, чем на севере.

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