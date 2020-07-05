Внимание, водители ⟩ С понедельника на этих дорогах начнут действовать ограничения движения

В Вильяндиском уезде в Сууре-Яани закрывается для движения дорога в сторону Кыйдама в связи с работами по асфальтированию кругового перекрестка Олуствере-теэ и улицы Яама. Объезд организован в соответствии с временным распорядком движения через шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа и Яаска-теэ. Отрезок дороги закрыт до вечера седьмого июля.

В Йыгеваском уезде на отрезке дороги между шоссе Йыхви-Тарту-Валгу, Муствеэ, и Одивере (75-91 км) начинается восстановительный ремонт асфальта. В районе работ в соответствии с осуществляемыми работами сказать снижена до 50-70 км/ч. Организацией движения будут заниматься регулировщики, также будут использоваться временные светофоры. Работы будут продолжаться до конца октября.

В Рапла на Вильяндиском шоссе (46-51 км) начинается восстановительный ремонт дорожного покрытия. В зоне работ будет действовать ограничения скорости, частично будет закрыто одно направление движения. При необходимости организацией движения будут заниматься регулировщики. Работы будут продолжаться до 19 августа.

В Тартуском уезде на шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме в Тянассильма (23-26 км) с 8 до 18 будут проводится работы по асфальтированию. Участников движения просят быть внимательными при проезде мимо машин, осуществляющих дорожные работы.