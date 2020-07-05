Коронавирус предполагает дорогое лечение. ФОТО: Shutterstock

Россия занимает третье место по общему количеству случаев Covid-19 - но скоро может спуститься на четвертое место. Общее количество случаев коронавируса в мире составило около 11,3 млн.

Около четверти от этого числа - это случаи в США, Россия находится на третьем месте. Сразу за ней следует Индия - однако именно в этой стране планируется открывать для туристов сразу несколько туристических достопримечательностей, в частности, Тадж-Махал.

В России открываются отели - Роспотребнадзор заявляет, что поможет им приобрести средства защиты. Это же ведомство разрешило ФК "Оренбург", в котором сразу несколько сотрудников и игроков получили положительные тесты на Covid-19, провести матч 5 июля.

Количество новых случаев заболевания растет на фоне ослабления карантина сразу в нескольких регионах мира - в частности, в странах Персидского залива и ЮАР.

Россия остается на третьем месте

В России за сутки зарегистрировано 6740 новых случаев коронавирусной инфекции, 134 пациента за этот период умерли - это следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. Общее число умерших, учтенных оперативным штабом с начала эпидемии, - 10161 человек.

Общее число активных случаев (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) составляет 220,3 тыс, общее число заболевших за весь период - 681,3 тыс случаев. По последнему показателю Россия остается на третьем месте в мире после США (2,8 млн случаев), Бразилии (1,6 млн случаев) (данные Университета Джонса Хопкинса).

В ближайшее время Россия может опуститься в этом списке на четвертое место, пропустив вперед Индию. В этой стране по тем же данным зарегистрировано 673,1 тыс случаев, а суточный прирост составляет свыше 24 тыс случаев.

Среди российских регионов больше всего новых случаев - 650 - отмечено в Москве, также среди лидеров антирейтинга - Московская область и Санкт-Петербург. В тех же регионах - больше всего умерших от Covid-19, на первом месте по этому показателю остается Петербург.

Матч на фоне вспышки - "Оренбург" выйдет на поле

Футбольный клуб (ФК) "Оренбург", в котором, по данным Интерфакса, было выявлено 10 случаев заражения коронавирусом среди игроков и персонала, проведет 5 июля матч с казанским "Рубином".

"Футбольный клуб "Оренбург" предоставил оперативному штабу всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов и сотрудников команды, которые планируют принять участие в выездном матче 26-го тура в Казани. В настоящее время ограничений со стороны регионального отделения Роспотребнадзора для их участия в матче нет," - сообщает сайт российской Премьер-лиги (РПЛ).

По данным на сайте ФК "Оренбург", команда 3 июля направила письмо в адрес ФК "Рубин" с просьбой перенести матча РПЛ "Рубин" - "Оренбург" на резервную дату 19 июля. В казанской команде в ответ лишь сослались на то, что у "Оренбурга" нет запрета Роспотребнадзора на вылет в Казань.

25 июня, после матча 23-го тура против "Локомотива", "Оренбург" заявил о том, что очередные тесты на коронавирус в ФК выявили восемь положительных результатов: шесть у футболистов и два - у сотрудников команды. До 23-го тура все они имели отрицательные тесты.

При этом 3 июля член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин в интервью Sport24 заявлял, что количество заболевших в клубе увеличивается, а у нескольких футболистов после обследования было обнаружено двустороннее воспаление легких.

Ранее "Оренбург" не смог провести игры против "Краснодара" и "Урала" из-за вспышки коронавируса в клубе. За неявку на матч с "Краснодаром" "Оренбургу" было присуждено техническое поражение со счетом 0:3

Коронавирус в мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 4 июля коронавирусом в мире заразились 11,3 млн человек.

Количество новых случаев растет сразу в нескольких регионах.

Так, на Филиппинах зарегистрировано самое большое увеличение количества новых случаев за один день. В воскресенье там выявлено 2434 новых случая, общее количество заболевших - 44254, передает Guardian со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным Рейтер, ведомство считает причиной роста количества новых случаев увеличение количества контактов между людьми на фоне ослабления карантинных мер.

Темпы роста заболеваемости снова начали расти в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным Рейтер, общее количество случаев в Саудовской Аравии превысило 200 тыс, в Объединенных Арабских Эмиратах - 50 тыс.

В Саудовской Аравии, которая лидирует по количеству случаев среди шести стран Персидского залива, сообщают о 4,1 тыс случаев в пятницу и в субботу. Количество случаев за сутки впервые превысило 4 тыс в середине июня, но с тех пор упало.

В ОАЭ количество новых случаев увеличилось с примерно 400 до 600 в пятницу и 700 в субботу.

В ЮАР количество новых случаев за сутки впервые превысило 10 тыс. В результате общее количество заболевших в стране превысило 187,9 случаев - это самое большое число случаев на африканском континенте.

Снова открыты - бары в Англии, Тадж-Махал в Индии

В субботу вечером был первый день работы баров и пабов в Англии (в других частях Соединенного Королевства - Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии - они пока остаются закрытыми). По данным лондонской полиции, небольшому количеству баров пришлось закрыться раньше времени из-за слишком большого количества посетителей и нарушений социальной дистанции. В то же время, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в целом посетители баров вели себя правильно.

Также с этой же даты на территории Англии открылись, в частности, кафе, отели, салоны красоты и парикмахерские, а также кинотеатры и церкви.

По данным Рейтер, индийские власти планируют открывать Тадж-Махал. Посетители должны будут постоянно носить маски, соблюдать дистанцию и не прикасаться к поверхностям. Памятник был закрыт в течение последних трех месяцев.

В день туда будут запускать около 5 тыс туристов, которых будут делить на две группы. Для сравнения - на пике комплекс зданий в городе Агра посещали 80 тыс человек в день.

Тадж-Махал и другие монументы - например, Красный Форт в Дели - открываются на фоне рекордного прироста новых случаев в стране.