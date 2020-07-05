Ученые из 32 стран призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации

Авторы обращения указали, что ВОЗ считает основным путем передачи SARS-CoV-2 воздушно-капельный, то есть такой, при котором возбудитель попадает в воздух главным образом при чихании и кашле больного или когда он говорит, передает Deutsche Welle.

Между тем в открытом письме, которое будет на следующей неделе опубликовано в одном из научных журналов, 239 ученых из 32 стран представили доказательства того, что новый коронавирус передается через воздух в еще более мелких частицах. В соответствии с этим необходимо переоборудовать вентиляционные системы в школах, домах престарелых, жилых домах и на предприятиях, установив мощные фильтры, считают, в частности, эксперты.