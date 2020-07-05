Вс, 5.07.2020
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  • Авария в Иванов день: в Литве погибла гражданка Эстонии

Авария в Иванов день: в Литве погибла гражданка Эстонии

Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

В Иванов день на 117-м километре шоссе Вильнюс-Каунас-Клайпеда эстонка не справилась с управлением мотоциклом и погибла, пишет литовский портал 15min.lt.

24 июня, примерно в 14:50, гражданка Эстонии не справилась с управлением своего мотоцикла BMW и погибла. Полиция Каунаса подтвердила Postimees, что погибла женщина.

По данным полиции Литвы, вместе с женщиной были еще трое мотоциклистов. Все спутники были эстонцами. Полиция также подтверждает, что авария произошла не в следствии столкновения с другим транспортным средством.

Полиции Каунаса пояснила, что поскольку следствие еще идет, они не могут дать больше подробностей произошедшего.

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