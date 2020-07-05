Авария в Иванов день: в Литве погибла гражданка Эстонии

В Иванов день на 117-м километре шоссе Вильнюс-Каунас-Клайпеда эстонка не справилась с управлением мотоциклом и погибла, пишет литовский портал 15min.lt.
24 июня, примерно в 14:50, гражданка Эстонии не справилась с управлением своего мотоцикла BMW и погибла. Полиция Каунаса подтвердила Postimees, что погибла женщина.
По данным полиции Литвы, вместе с женщиной были еще трое мотоциклистов. Все спутники были эстонцами. Полиция также подтверждает, что авария произошла не в следствии столкновения с другим транспортным средством.
Полиции Каунаса пояснила, что поскольку следствие еще идет, они не могут дать больше подробностей произошедшего.