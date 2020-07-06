Райво Варе: президент Путин зачистил поле для новых комбинаций
- В России обнулились сроки и поле для политической игры
- Путин развязал себе руки в возможном противостоянии с частью элиты
- Пойти ва-банк военными операциями будет сложно, гибридными — возможно
- Всё было разыграно великолепно, как по нотам
Прошедший в России референдум, по утверждению ряда экспертов, позволит президенту Путину действовать на международной арене более агрессивно. Насколько такие заявления обоснованы?
Итоги прошедшего референдума подвел в студии Rus.Postimees политический эксперт, предприниматель Райво Варе.
Выдержки из беседы:
— Как вы расцениваете итоги прошедшего в России референдума?
— Моя профессиональная подоплека — государственное правоведение. Поэтому подведу итоги именно с этой точки зрения. Само название «референдум» — это неправильно. В лучшем случае — народное голосование. Больше всего это похоже на плебисцит или голосование в поддержку. И российское руководство никогда этого не скрывало.
С юридической точки зрения, как подтвердила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, необходимости в этом голосовании не было. По ее словам, это было политическое решение В.В.Путина, который посчитал это нужным, чтобы получить поддержку и от народа.
Таким образом, это была исключительно политическая акция. Все процедурные вопросы и возможные нарушения ничего по сути уже не меняют.
Единственное, что было важно — превысить по трем параметрам показатель референдума 1993 года, когда утверждалась Конституция РФ при президенте Ельцине. И это удалось: и по явке, и по количеству голосов «за», и главное — собрать больше половины всех голосов от общего числа избирателей в России (50,2%). Все три контрольные цифры зафиксированы.
Понятно, что цифры нарисовали, потому что они подконтрольные. Однако, несмотря на явно завышенные цифры в той же Москве и Санкт-петербурге, очевидно, что поддержка была, и она достаточно большая.
Всё было разыграно великолепно, как по нотам. 206 поправок в текст — это, по сути, новый закон. И всё это было нужно Путину для того, чтобы «обнулиться» и продлить возможность быть президентом.
— Почему же кампания против поправок, в т.ч. против обнуления президентского срока, провалилась?
— На самом деле, в оппозиции был большой разлад. Одни предлагали не идти на голосование, другие — идти, но голосовать «против». Согласно опросам exit poll, в Петербурге около 60% проголосовали вроде бы «против», но избирком предоставил совсем другие результаты. Очевидно, что определённое большинство все равно проголосовало «за», потому что было внесено определенное число важных моментов.
Это не только доверие Путину, но и социальные вопросы — например, ежегодная индексация пенсий. Проведение этого вопроса через Конституцию — очень необычный вариант. Много внимания было также уделено теме семьи, беспредела в местных самоуправлениях и т.д. И подобные поправки завуалировали суть.
Самое главное заключается в том, что обнулились не только сроки, но обнулилось поле политической игры. Президент Путин зачистил поле для новых комбинаций — уже не обремененных предыдущими правилами.
Зачем это нужно? Усилятся полномочия президента, он получит еще больше прав, чем имел раньше, получит формальный контроль над Конституционным и Верховным судом, роль палат сведется к более низкому уровню полномочий. Отставка премьера больше не будет означать отставку всего правительства. Путин сможет увольнять премьера и министров по одному — на свое усмотрение.
Квинтэссенцию сам президент высказал в своем же интервью: «А то будут все рыскать глазами — кто будет следующий? Нам это не нужно!». В этом — суть.
Президент Путин увеличил поле для своей игры и развязал себе руки в возможном противостоянии с частью элиты. Он пошел через головы элиты к «глубинному» народу.
— Какая из поправок наиболее неприемлема для Европы?
— Отказ от супримата (главенства - прим.ред) международного права. Это общепризнанная международная норма, с которой напрямую связана демократия.
— Что дальше? Какие шаги может предпринять президент Путин на международной арене? Прошедший референдум, по утверждению ряда экспертов, позволит России действовать более агрессивно.
— Это зависит от возникающих вариантов и тех процессов, которые будут происходить внутри страны. На ближайших осенних местных выборах будет видно, что будет происходить с изменившимся статусом местного самоуправления. Что будет с экономикой, нефтью? Эти вопросы могут навязать правила игры извне.
Путин будет продолжать интеграцию Белоруссии любыми средствами, и что-то будет происходить в Украине.
— Пойдет ли Россия на присоединение востока Украины?
— Нет. Путин не пойдет на то, чтобы присоединять какие-то территории, он будет держать их в статусе ассоциированных территорий. Это выгоднее.
Обострение будет, но не для того, чтобы пойти танками на Киев.
России невыгодно дать возможность присоединить Донбасс, как когда-то пытались присоединиться Южная Осетия и Приднестровье. Проще иметь там большинство населения с российскими паспортами и работать с ними под предлогом защиты своих граждан.
— По некоторым оценкам, поправки должны были быть приурочены к объединению России и Белоруссии. Насколько такой сценарий вероятен в свете предстоящих выборов в Белоруссии? Возможен ли вариант Майдана после президентских выборов в Белоруссии?
— Если эта идея, действительно, была, то всё возможно. Но я думаю, что сейчас будет давление. У Лукашенко — выбор небольшой.
Впервые мы видим, что в Белоруссии — много оппозиции, но она очень разношерстная. Часть из них — за возврат в СССР любой ценой, часть — против, при этом все оппозиционеры — против «батьки».
Главная проблема — на кого теперь Лукашенко опереться? Приближается зима, не всё понятно с газом. Не исключено, что будут протесты, с другой стороны — давление Москвы с точки зрения экономических вопросов, а батька должен будет найти компромисс. Кстати, Лукашенко изощрен в этих делах.
Что касается перспективы объединения, то сам Лукашенко когда-то сказал: «Я не для того здесь президент, чтобы стать губернатором».
Если Лукашенко предложат варианты, которые позволят ему сохранить власть, то объединение возможно, если — нет, то я в этом не уверен.
— Могут ли данные поправки стать для Путина сигналом к действию по пересмотру итогов развала СССР?
— Такие сигналы уже есть. Большая статья Путина в журнале The National Interest, и три сопутствующих статьи, в т.ч. статья Патрушева — явный намек на пересмотр итогов Второй мировой войны и развала СССР.
— Оправданы ли панические настроения о захвате стран Балтии Россией?
— В принципе, можно допустить, что Путин займет позицию «была — не была», но до сих пор мы видели, что довольно чётко все рассчитывается.
Сегодня пойти ва-банк военными операциями будет сложно, но гибридными — вполне возможно.
Всё это отрабатывается на российских учениях с 2009 года. В этом плане к данной теме нужно серьезно относиться.
Логику зеленых человечков, конфликтов на национальной почве и прочего никто не отменял.
— В свете протестов в США и громкого разлада между Германий и Америкой чего ждать Европе?
— Ох, кто бы это знал! Раскол углубился. Ошибки администрации президента Трампа привели к тому, что его большое преимущество перед конкурентом на президентской гонке начало уменьшаться. Позиции выровнялись. Кто бы ни выиграл, произойдет то, чего боятся сами американцы: начнутся разборки задним числом и на улице, и в судах. А это будет означать дальнейший раскол общества.
Европа, как и Россия, пытается сыграть роль третьей силы — уравновешивающего фактора в противостоянии между США и Китаем. Это у нее не получится. Боюсь, что этим поздновато заниматься.
И как выкрутиться из положения — никто не знает.
В следующем году уходит Меркель. Пока непонятно, что будет во Франции. Великобритания — вне Евросоюза. В Италии — большая разнополосица. Возможно, Испания удержится на прежним позициях. Польша — пятая страна, со своими интересами и правилами игры.
Боюсь, что ведущие страны Евросоюза будут не в состоянии состыковать свои интересы и уменьшить конфликты, чтобы суметь выступить единой позицией в роли третьей силы.
Полагаю, что этой возможности уже нет. Тем более, что Европа отстает технологически. И такого экономического спада, как нынешний, Европа еще не переживала со времен Второй мировой войны. А если в экономике плохо, то это всегда имеет последствия для политики.
Смотрите интервью в повторе!
- Какие шаги может предпринять президент Путин в ближайшем будущем?
- Могут ли принятые поправки стать сигналом к действию по пересмотру итогов развала СССР?
- Что изменится для Украины и Белорусии?
- Какая из поправок наиболее неприемлема для Европы?
- О чем может говорить реакция Европы и западного мира на прошедший референдум?
Одежда ведущей: Diana Arno