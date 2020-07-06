Райво Варе: президент Путин зачистил поле для новых комбинаций

Квинтэссенцию сам президент высказал в своем же интервью: «А то будут все рыскать глазами — кто будет следующий? Нам это не нужно!». В этом — суть.

Президент Путин увеличил поле для своей игры и развязал себе руки в возможном противостоянии с частью элиты. Он пошел через головы элиты к «глубинному» народу.

— Какая из поправок наиболее неприемлема для Европы?

— Отказ от супримата (главенства - прим.ред) международного права. Это общепризнанная международная норма, с которой напрямую связана демократия.

— Что дальше? Какие шаги может предпринять президент Путин на международной арене? Прошедший референдум, по утверждению ряда экспертов, позволит России действовать более агрессивно.

— Это зависит от возникающих вариантов и тех процессов, которые будут происходить внутри страны. На ближайших осенних местных выборах будет видно, что будет происходить с изменившимся статусом местного самоуправления. Что будет с экономикой, нефтью? Эти вопросы могут навязать правила игры извне.

Путин будет продолжать интеграцию Белоруссии любыми средствами, и что-то будет происходить в Украине.

— Пойдет ли Россия на присоединение востока Украины?

— Нет. Путин не пойдет на то, чтобы присоединять какие-то территории, он будет держать их в статусе ассоциированных территорий. Это выгоднее.

Обострение будет, но не для того, чтобы пойти танками на Киев.

России невыгодно дать возможность присоединить Донбасс, как когда-то пытались присоединиться Южная Осетия и Приднестровье. Проще иметь там большинство населения с российскими паспортами и работать с ними под предлогом защиты своих граждан.

— По некоторым оценкам, поправки должны были быть приурочены к объединению России и Белоруссии. Насколько такой сценарий вероятен в свете предстоящих выборов в Белоруссии? Возможен ли вариант Майдана после президентских выборов в Белоруссии?

— Если эта идея, действительно, была, то всё возможно. Но я думаю, что сейчас будет давление. У Лукашенко — выбор небольшой.

Впервые мы видим, что в Белоруссии — много оппозиции, но она очень разношерстная. Часть из них — за возврат в СССР любой ценой, часть — против, при этом все оппозиционеры — против «батьки».

Главная проблема — на кого теперь Лукашенко опереться? Приближается зима, не всё понятно с газом. Не исключено, что будут протесты, с другой стороны — давление Москвы с точки зрения экономических вопросов, а батька должен будет найти компромисс. Кстати, Лукашенко изощрен в этих делах.

Что касается перспективы объединения, то сам Лукашенко когда-то сказал: «Я не для того здесь президент, чтобы стать губернатором».

Если Лукашенко предложат варианты, которые позволят ему сохранить власть, то объединение возможно, если — нет, то я в этом не уверен.

— Могут ли данные поправки стать для Путина сигналом к действию по пересмотру итогов развала СССР?