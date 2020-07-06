Пн, 6.07.2020
Непродуманная ликвидация сланцевой промышленности повлечет за собой большую социальную катастрофу. Алексей Евграфов
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  • Студия Postimees: изменится ли политика России в отношении стран Балтии после внесения поправок в Конституцию?
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Студия Postimees: изменится ли политика России в отношении стран Балтии после внесения поправок в Конституцию?
11:00

Прошедший в России референдум, по утверждению ряда экспертов, позволит президенту Путину действовать на международной арене более агрессивно. Насколько такие заявления обоснованы?

Итоги прошедшего референдума подведет в студии Rus.Postimees политический эксперт, предприниматель Райво Варе. Смотрите интервью в прямом эфире в 11:00!

  • Какие шаги может предпринять президент Путин в ближайшем будущем?
  • Могут ли принятые поправки стать сигналом к действию по пересмотру итогов развала СССР?
  • Что изменится для Украины и Белорусии?
  • Какая из поправок наиболее неприемлема для Европы?
  • О чем может говорить реакция Европы и западного мира на прошедший референдум?

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