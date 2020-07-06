Студия Postimees: изменится ли политика России в отношении стран Балтии после внесения поправок в Конституцию?
Прошедший в России референдум, по утверждению ряда экспертов, позволит президенту Путину действовать на международной арене более агрессивно. Насколько такие заявления обоснованы?
Итоги прошедшего референдума подведет в студии Rus.Postimees политический эксперт, предприниматель Райво Варе. Смотрите интервью в прямом эфире в 11:00!
- Какие шаги может предпринять президент Путин в ближайшем будущем?
- Могут ли принятые поправки стать сигналом к действию по пересмотру итогов развала СССР?
- Что изменится для Украины и Белорусии?
- Какая из поправок наиболее неприемлема для Европы?
- О чем может говорить реакция Европы и западного мира на прошедший референдум?