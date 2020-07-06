Водитель трижды сел за руль без прав и надолго отправился за решетку

В конце июня перед Пайдеским уездным судом предстал мужчина, который неоднократно садился за руль автомобиля без прав. Поскольку нарушитель не вынес урока из предыдущих наказаний, суд решил приговорить водителя к тюремному заключению, пишет Järva Teataja.
Ранее нарушитель к уголовной ответственности не привлекался. Как уточнили в полиции, в первый раз не имевший водительских прав мужчина был задержан 15 августа 2019 года, когда ему был назначен штраф в 400 евро. Второй раз он попался полиции 29 августа 2019 года. В этот раз штраф составил уже 800 евро. В последний раз хронический нарушитель был задержан 20 февраля 2020 года в городе Пайде. Не имевший водительских прав мужчина находился за рулем автомобиля Audi A4 Avant.
Поскольку не имевший водительских прав задержанный не в первый раз попался полиции, речь шла о систематическом нарушении закона, то есть имело место преступление.
Суд приговорил мужчину к пяти месяцам тюрьмы. С учетом двух дней, проведенных в предварительном заключении, срок заключения составит четыре месяца и 28 дней.