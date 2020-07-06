Водитель трижды сел за руль без прав и надолго отправился за решетку

Ранее нарушитель к уголовной ответственности не привлекался. Как уточнили в полиции, в первый раз не имевший водительских прав мужчина был задержан 15 августа 2019 года, когда ему был назначен штраф в 400 евро. Второй раз он попался полиции 29 августа 2019 года. В этот раз штраф составил уже 800 евро. В последний раз хронический нарушитель был задержан 20 февраля 2020 года в городе Пайде. Не имевший водительских прав мужчина находился за рулем автомобиля Audi A4 Avant.