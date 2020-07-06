На выходных коронавирус выявлен у двух человек

Хярма подтвердила в радиопередаче Vikerhommik, что ситуация с коронавирусом в Эстонии очень спокойная. «Длительная тенденция к снижению не изменилась и Иванова ночь не привела к повторной волне, поэтому сейчас можно быть спокойными», - заявила она.

С 1 июля Департамент здоровья будет делать обзоры статистики по коронавирусу раз в неделю по средам вместе с подробной оценкой эпидемиологической ситуации.