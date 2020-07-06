На выходных коронавирус выявлен у двух человек

На выходных Департамент здоровья выявил двух новых носителей коронавируса, оба случая имели место в субботу, в воскресенье никто не заболел, сказала ERR исполняющая обязанности руководителя Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.
Хярма подтвердила в радиопередаче Vikerhommik, что ситуация с коронавирусом в Эстонии очень спокойная. «Длительная тенденция к снижению не изменилась и Иванова ночь не привела к повторной волне, поэтому сейчас можно быть спокойными», - заявила она.
С 1 июля Департамент здоровья будет делать обзоры статистики по коронавирусу раз в неделю по средам вместе с подробной оценкой эпидемиологической ситуации.
Открытые данные будут обновляться каждый день в 10:30. Информация на сайте Департамента здоровья и на сайте koroonakaart.ee будет обновляться по рабочим дням. Ежедневные пресс-сообщения будут высылаться, если численность заболевших в сутки будет превышать пять человек или больше.