Немецкие эксперты подтвердили, что подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельные

Немецкое издание Spiegel провело экспертизу подписей бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории и осведомителя WADA Григория Родченкова под письменными показаниями в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой против МОК, которое рассматривается в CAS, сообщается на официальном сайте издания.
Когда в первый день слушаний защита спортсменок выразила сомнения в подлинности подписей свидетеля, МОК с этим согласился, но в течение 24 часов предоставил новое письменное показание Родченкова, пишет Newsru. Однако в этом документе осведомитель лишь подтвердил достоверность своих предыдущих показаний, но не объяснил происхождение подписей на девяти изначально представленных документах.
Эксперты издания, опираясь на судебно-медицинский отчет, высказали мнение, что одна и та же фотография подписи Родченкова была вставлена в два разных аффидевита. Остальные семь были подписаны от руки, но, вероятно, не почерком Родченкова.
Ранее сообщалось, что мужская ДНК в пробе мочи Зайцевой принадлежала ее мужу, а перепроверка образцов крови спортсменки не показала наличия допинга и следов его возможного употребления.
Эксперты Spiegel делают вывод, что полученные доказательства не только подтверждают заявления Зайцевой о невиновности, но и поднимают вопрос о достоверности расследования сочинского заговора, и о том, не была ли слишком велика вера в показания осведомителя в скандале.
Биатлонистки Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова, уже завершившие профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил, а их результаты на Олимпийских играх в Сочи аннулировали. Биатлонистки подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд, слушания состоялись в начале марта 2020 года, решение будет объявлено позднее.