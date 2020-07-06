Немецкие эксперты подтвердили, что подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельные

Когда в первый день слушаний защита спортсменок выразила сомнения в подлинности подписей свидетеля, МОК с этим согласился, но в течение 24 часов предоставил новое письменное показание Родченкова, пишет Newsru. Однако в этом документе осведомитель лишь подтвердил достоверность своих предыдущих показаний, но не объяснил происхождение подписей на девяти изначально представленных документах.

Эксперты издания, опираясь на судебно-медицинский отчет, высказали мнение, что одна и та же фотография подписи Родченкова была вставлена в два разных аффидевита. Остальные семь были подписаны от руки, но, вероятно, не почерком Родченкова.

Ранее сообщалось, что мужская ДНК в пробе мочи Зайцевой принадлежала ее мужу, а перепроверка образцов крови спортсменки не показала наличия допинга и следов его возможного употребления.

Эксперты Spiegel делают вывод, что полученные доказательства не только подтверждают заявления Зайцевой о невиновности, но и поднимают вопрос о достоверности расследования сочинского заговора, и о том, не была ли слишком велика вера в показания осведомителя в скандале.