Украина на грани банкротства. Но все равно готова к полномасштабным боевым действиям против России

Украине вновь грозит банкротство, на этот раз из-за отставки главы Национального банка страны (НБУ) Якова Смолия. Смолий, занимавший эту должность с марта 2018 года, 3 июля был снят с должности Верховной радой Украины по предложению президента Владимира Зеленского, передает NEWSru.
Сам Смолий, написав прошение об отставке президенту, объяснил это «систематическим политическим давлением» на банк. «Теперь Украине как государству вновь грозит банкротство, - пишет немецкая деловая газета Handelsblatt, объясняя, что «Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов». «Только в этом году Украине нужно рефинансировать старые кредиты в объеме 17 миллиардов долларов, срок погашения которых уже истекает», - напоминает немецкое издание, отмечая, что из-за неожиданной отставки Смолия был остановлен выпуск еврооблигаций, которые 8 июля планировалось разместить на Лондонской бирже.
С 2014 года Украина смогла финансово выжить лишь благодаря «исчисляемой в миллиардах» помощи со стороны Международного валютного фонда. А уход Смолия стал новым ударом для Зеленского, а также вотумом недоверия в отношении его повестки в области реформ.
Однако экономические и финансовые трудности никоим образом не помешают Украине начать полномасштабные боевые действия против России. По крайне мере, в этом уверены украинские военные. Накануне командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил в интервью информационному порталу «Думская.net», что военно-морские силы страны не исключают попытки российской армии захватить из оккупированного Крыма Херсонскую область.
Главной целью российских войск, по его словам, будет возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал. «Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь - и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают - хотя в стране седьмой год идет война», - сказал контр-адмирал, который уверен, что для Украины угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации актуальна с 2014 года, и она никуда не исчезала.
При этом он напомнил, что дальность ракетного комплекса «Нептун», который Военно-морские силы Украины планируют принять на вооружение в 2021 году, позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю.
«Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю: это империя с диктатором во главе), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы», - заявил главком ВМС Украины.
Он также отметил, что украинские подразделения готовятся не только к «окопной войне», но и к наступательным действиям, цитирует его «УНИАН».
Кроме того, Неижпапа рассказал и об усилении украинских позиций на море. "Сейчас мы делаем усиление на море. Президент и министр обороны дали ВМС карт-бланш: «разрабатывается проект строительства новых мест базирования флота... Сейчас принимаются решения, передаются земельные участки на берегах Черного и Азовского морей для создания достойных баз». «Теперь моя задача сделать так, чтобы основной удар мы могли принять не на берегу, а на море. Мы должны сделать так, чтобы противник находился у своего берега, зная, что мы сильные. Сделать так, чтобы мы не ждали, когда он придет к нам».
Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Военно-морских сил дал задание новому командующему ВМС контр-адмиралу Алексею Неижпапе обеспечить полное оснащение флота ракетным вооружением.
«Мы никому никогда не позволим разрушить систему черноморской безопасности. И наша государственная цель - регулярно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в минувшие годы во многих смыслах этого слова Военно-морские силы Украины пытались уничтожить и утопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю все, чтобы украинский флот был образцом мощности, современности и настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем», - сказал Зеленский.
«Мы должны иметь полную осведомленность о ситуации в море, в том числе в подводном пространстве. Обеспечим вашу готовность вести ассиметричные действия. Полностью оснастим ВМС ракетным оружием как главным фактором сдерживания", - сказал президент Украины. Кроме того, он назвал сверхважными испытания ракетного комплекса «Нептун». «Его принятие на вооружение сделает нас еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей», - отметил Зеленский.
Президент Зеленский намерен вернуть Украине Крым и людей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вернет себе Крым и людей. С таким заявлением он выступил 26 июня на встрече с крымско-татарскими активистами во время посещения юга Украины в День крымскотатарского флага.
«Мы всех вернем - и Крым вернем, и людей вернем», - сказал он, не уточняя, каким образом Киев собирается это сделать. Но добавил, что «верит в это безумно».
Зеленский пообещал также поднять на полуострове крымско-татарский флаг. «Мы сохраним этот флаг и поднимем в Крыму именно этот флаг. Я положу его в кабинете, чтобы каждый день видеть и помнить о Крыме», - сказал президент Украины.