Украина на грани банкротства. Но все равно готова к полномасштабным боевым действиям против России

Сам Смолий, написав прошение об отставке президенту, объяснил это «систематическим политическим давлением» на банк. «Теперь Украине как государству вновь грозит банкротство, - пишет немецкая деловая газета Handelsblatt, объясняя, что «Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов». «Только в этом году Украине нужно рефинансировать старые кредиты в объеме 17 миллиардов долларов, срок погашения которых уже истекает», - напоминает немецкое издание, отмечая, что из-за неожиданной отставки Смолия был остановлен выпуск еврооблигаций, которые 8 июля планировалось разместить на Лондонской бирже.

С 2014 года Украина смогла финансово выжить лишь благодаря «исчисляемой в миллиардах» помощи со стороны Международного валютного фонда. А уход Смолия стал новым ударом для Зеленского, а также вотумом недоверия в отношении его повестки в области реформ.

Однако экономические и финансовые трудности никоим образом не помешают Украине начать полномасштабные боевые действия против России. По крайне мере, в этом уверены украинские военные. Накануне командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил в интервью информационному порталу «Думская.net», что военно-морские силы страны не исключают попытки российской армии захватить из оккупированного Крыма Херсонскую область.

Главной целью российских войск, по его словам, будет возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал. «Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь - и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают - хотя в стране седьмой год идет война», - сказал контр-адмирал, который уверен, что для Украины угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации актуальна с 2014 года, и она никуда не исчезала.

При этом он напомнил, что дальность ракетного комплекса «Нептун», который Военно-морские силы Украины планируют принять на вооружение в 2021 году, позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю.

«Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю: это империя с диктатором во главе), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы», - заявил главком ВМС Украины.

Он также отметил, что украинские подразделения готовятся не только к «окопной войне», но и к наступательным действиям, цитирует его «УНИАН».