Ссора двух братьев привела к смерти одного из них

В субботу, 4 июля, полиция получила вызов на хутор в волости Рыуга в Вырумаа, где подрались два брата — 67-летний и 71-летний мужчины.
В результате драки младший брат потерял сознание и упал. Прибывшие на место происшествия оперативники попытались привести его в чувства, но безрезультатно.
Полиция задержала в качестве подозреваемого старшего брата. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей причинение смерти по неосторожности.
Детали произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.