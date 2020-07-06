Пн, 6.07.2020
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  • Ссора двух братьев привела к смерти одного из них

Ссора двух братьев привела к смерти одного из них

Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks (Lõuna-Eesti Postimees)

В субботу, 4 июля, полиция получила вызов на хутор в волости Рыуга в Вырумаа, где подрались два брата — 67-летний и 71-летний мужчины.

В результате драки младший брат потерял сознание и упал. Прибывшие на место происшествия оперативники попытались привести его в чувства, но безрезультатно.

Полиция задержала в качестве подозреваемого старшего брата. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей причинение смерти по неосторожности.

Детали произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.

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