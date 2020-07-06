Пн, 6.07.2020
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Эстонские продавцы автомобилей заметили улучшение ситуации на рынке

Новые автомобили Mercedes. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Erik Prozes

В июне в Эстонии было продано 1602 новых легковых автомобиля, что на 33,9% меньше по сравнению с июнем прошлого года. Однако по сравнению с маем новых машин было продано на 600 больше, пишет Rus.ERR.

Самой популярной маркой автомобилей в июне была Toyota - всего в Эстонии было продано 284 машины этого производителя, далее следовали Škoda (250) и KIA (150), свидетельствуют данные Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).

"Эстонский авторынок постепенно выходит из кризиса. Тенденция положительная, но на данный момент автомобили все еще покупают преимущественно частные лица", - сказал исполнительный директор AMTEL Арно Силлат.

По его данным, в июне в Эстонии было продано на 59,1% меньше коммерческих автомобилей, чем в предыдущем году.

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