В Лондоне возобновятся переговоры по Брекзиту

Главный переговорщик по Брекзиту со стороны ЕС Мишель Барнье лично приедет в британскую столицу, чтобы принять участие в очередном раунде переговоров, последний из которых состоялся на прошлой неделе.

После завершения консультаций в Брюсселе 2 июля Барнье заявил, что между ЕС и Великобританией остались серьёзные разногласия. Его британский коллега Дэвид Фрост со своей стороны также сообщил о значительных разногласиях, указав, что стороны по-прежнему пытаются договориться по основным принципам, которые лягут в основу соглашения.

Если Великобритания не договорится с ЕС по соглашению о свободной торговле к новому году, когда завершится переходный период после Брекзита, она будет торговать с ЕС по условиям ВТО, что, как ожидают эксперты, нанесет стране серьезный экономический ущерб.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что он не намерен продлевать переговоры по дальнейшим отношениям ЕС и Великобритании. Такой позиции британское правительство придерживается и в условиях коронавируса - на прошлой неделе пресс-секретарь британского премьера заявил, что правительство не будет просить продлить переходный период и отвергнет любые предложения об этом со стороны ЕС.