Skype — больше не самый привлекательный для молодежи в Эстонии работодатель

По словам ведущего эксперта по исследованиям персонала Kantar Emor Мари-Лийс Ээнсалу, уже в предыдущие годы было заметно, что привлекательность Skype как работодателя падает, а TransferWise — растет. «Skype по-прежнему силен, но конкуренция жесткая и TransferWise из года в год улучшает свои позиции, в итоге достигнув звания самого желанного работодателя среди студентов», - поясняет Ээнсалу.

Из-за коронакризиса в глазах студентов свои позиции потеряли транспортные и туристические предприятия, как Nordica, Таллиннский аэропорт, Таллиннский порт, Eesti Raudtee, Radisson Hotel Group и Viking Line. В то же время привлекательность Luminor и Tele2 выросла.

ИТ и телекоммуникация — по-прежнему являются самыми популярными секторами среди молодежи, по словам Ээнсалу. В первую десятку рейтинга также попала ИТ-компания Pipedrive.

«IT-сектор растет быстро, предлагает привлекательный материальный мотивационный пакет и возможности построить международную карьеру. Молодые оценивают стабильность сектора и фокус на работнике», - объясняет Ээнсалу.