Ситуация в экономике Эстонии плоха, но будущее дает надежду

"Из оценок экспертов можно сделать вывод, что пик экономического кризиса, вызванного коронавирусом, будет пройден в этом году, если не появится вторая волна вируса, - заявила генеральный директор EKI Марье Йозинг. - Что касается инвестиций, большинство экспертов прогнозируют, что ситуация останется такой же, но положение в целом может ухудшиться. В то же время ситуация с потреблением через полгода будет явно лучше , чем сегодня».

Ретроспективная статистика показывает, что в мае розничная торговля сократилась всего на один процент по сравнению с тем же месяцем прошлого года, хотя торговые центры были закрыты в течение трети месяца. Чувство уверенности предприятий розничной торговли также росло в июне.

Пытаются экономить

Понятно, что ход торговли зависит от того, есть ли у потребителей деньги, чтобы их потратить. В настоящее время можно сказать, что экономический кризис еще не сильно повлиял на финансовое положение семей. В июне более двух третей семей, опрошенных EKI, оценили, что их финансовое положение было таким же, как и год назад. Однако, как по сравнению с прошлым годом так и с тремя месяцами назад, стало меньше семей, чье экономическое положение улучшилось.

71 процент семей, опрошенных EKI, считают, что экономическое положение их семьи будет таким же через год. В то же время, однако, они считают, что экономическое положение государства несколько ухудшится, а безработица вырастет. В результате семьи стараются больше экономить и уменьшают покупки товаров длительного пользования.

«Так, рост портфеля вкладов физических лиц ускорился за последние три месяца», - сказал в пресс-релизе главный экономист Swedbank Тыну Мерцина. - Если в апреле и начале мая рост сбережений показал снижение потребления из-за ограничений, введенных в связи с чрезвычайным положением, то теперь снижение чувства уверенности задает тон к совершению более крупных покупок».

У чувства неуверенности в свою очередь тоже есть причина. Согласно опросу Института конъюнктуры, четверть компаний были вынуждены уволить своих сотрудников. Уровень зарегистрированной безработицы в настоящее время составляет 7,9 процента. После мартовского и апрельского всплесков она оставалась относительно стабильной, но стоит помнить, что пятая часть эстонских работников получает компенсацию заработной платы от Кассы по безработицы.

Выплата компенсаций будет завершена в июне и, вероятно, будет сопровождаться хотя бы некоторой волной увольнений. Eesti Pank прогнозирует рост безработицы до 13 процентов к концу года.

Самой большой проблемой для компаний является снижение спроса, которое было отмечено 71 процентом компаний. В то же время дефицит спроса даже усугубился по сравнению с мартовским опросом. Хотя спрос в большинстве сфер обслуживания несколько улучшился, в промышленности и строительстве он снизился. Меньшее количество заказов также приводит к необходимости снижения заработной платы, что в июне упомянули 44 процента компаний.

Признаки стабильности

Как и ожидалось, падение основной экспортной отрасли Эстонии, обрабатывающей промышленности, было аналогичным апрельскому. Рост наблюдался только в химическом и бумажном производстве, но также оставался скромным. Поскольку цены производителей снижаются, выручка от продаж в обрабатывающей промышленности снизилась еще больше - в мае она была на 22 процента ниже, чем в то же время в прошлом году. Оборот сократился как за рубежом, так и на внутреннем рынке - в мае он сократился на 26 и 17 процентов соответственно.

Главный экономист Luminor Тыну Палм отметил, что в месячном срезе производство в июне все же увеличилось в некоторых циклических отраслях с более значительным ежегодным спадом, таких как моторный транспорт и мебель, что может быть признаком стабилизации. «Чувство уверенности промышленности и услуг на экспортных рынках Эстонии улучшается, и это позволяет нам ожидать большего от третьего квартала», - сказал он BNS.