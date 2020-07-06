Фермер ждет с нетерпением открытия границ для украинских рабочих

«Украинцы показали себя конкурентоспособными людьми, они действительно хороши в этой роли», - подтвердил фермер из хутора Нопри Тийт Ниило. «Весь мир использует метод, когда местные жители не хотят выполнять определенную работу, и на помощь им приходит рабочая сила из-за рубежа», - рассказал фермер.

«Два молочных завода и одна ферма получили разрешение на работу, но из-за закрытых границ там некому трудиться», - объяснил ситуацию Нийло. Он также отметил, что после окончания пандемии Эстония вполне способна впустить вновь рабочих из Украины.

Фермер Тийт Нийло в хуторе Нопри ФОТО: Arved Breidaks

«Лично я не вижу угрозы национальной безопасности или культуре Эстонии в том, если в сельском хозяйстве будет 300–400 постоянных рабочих-мигрантов и 1000–1500 сезонных рабочих», - отметил председатель партии Исамаа и заместитель спикера Рийгикогу Хелир-Вальдор Сеедер.

По его словам, существует несколько способов решения проблемы трудового кризиса в сельском хозяйстве Эстонии. «Одна из возможностей - продлить разрешение на работу людям, у которых они уже есть. Это предполагает внесение поправок в закон, которые должны будут обработаться Рийгикогу», - сказал Сеедер.

В этом вопросе его поддерживает депутат оппозиции Ивари Падар (SDE), по мнению которого должно быть отменено решение, согласно которому сезонные рабочие, которые в настоящее время находятся в Эстонии, должны покинуть страну к 31 июля. «Приезд сезонных рабочих был согласован на уровне Европейского Союза, и мы должны этому следовать», - отметил Падар.

Коровы в хуторе Нопри ФОТО: Arved Breidaks

Как сообщил Тийт Нийло, продление разрешений на работу украинцев - не лучшее решение, потому что у многих из них есть желание отправиться домой в отпуск. «Те, кто работал здесь, хотели бы отправиться на родину. Продление разрешений на работу ничего не даст», - пояснил он. «Семья хочет увидеть отца, отправившегося на заработки, наконец, дома».

Именно поэтому Нийло хочет, чтобы Эстония воспользовалась возможностью, согласованной в Европейском союзе, которая позволит новым сезонным работникам, в которых мы сильно нуждаемся, приехать. «Это единственная надежда сельских жителей», - отметил Нийло.

«В истории сельского хозяйства наблюдалась большая активность на многих платформах: от отстрела воробьев и выращивания картофеля до выращивания кукурузы. Я обратился к политикам с просьбой не выставлять себя в не лучшем свете», - сказал Ивари Падар. «Сельское хозяйство - область умных людей», - подытожил он.

Заместитель спикера Рийгикогу Хелир-Вальдор Сеедер считает, что выход из кризиса будет найден. «Хуже всего то, что рабочая сила может попасть к нам тайно, и тогда большая часть налогов минует эстонское государство», - отметил Сеедер.